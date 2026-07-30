VietinBank Tây Ninh vừa thông báo bán đấu giá tài sản của khách hàng là Công ty Cổ phần Lavifood để thu hồi nợ.

Theo thông báo, ngân hàng đưa ra đấu giá cùng lúc 2 tài sản bảo đảm, gồm:

Quyền sử dụng đất diện tích 142.914m2 và công trình xây dựng trên đất là Nhà máy Tanifood Tây Ninh tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh và toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị thuộc dự án “Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh” được đặt tại Nhà máy Tanifood Tây Ninh của CTCP Lavifood.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 851,239 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm của quyền sử dụng đất và công trình trên đất là 547,808 tỷ đồng; giá khởi điểm của toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị là gần 303,431 tỷ đồng.

So với mức giá khởi điểm hơn 1.216 tỷ đồng được ngân hàng rao bán lần đầu vào tháng 5/2026, giá khởi điểm của hai tài sản trên đã giảm 365 tỷ đồng.

Cụ thể, giá khởi điểm của quyền sử dụng đất và công trình trên đất giảm 235 tỷ đồng; trong khi giá khởi điểm của hệ thống dây chuyền, máy móc thiết bị giảm 130 tỷ đồng

Nhà máy Tanifood Tây Ninh được khánh thành vào năm 2019, có quy mô hơn 14,29ha với tổng vốn đầu tư 1.780 tỷ đồng. Dự án được xây dựng với mục tiêu chế biến sâu nông sản xuất khẩu, với công suất lên tới 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm.

Lavifood, khách hàng vay vốn tại VietinBank Tây Ninh và là chủ sở hữu Nhà máy Tanifood Tây Ninh, hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản. Đáng chú ý, doanh nghiệp này có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo kết luận điều tra trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan được xác định đã mua lại cổ phần Lavifood. Sau khi mua lại cổ phần Lavifood, bà Lan giao bà Trương Huệ Vân quản lý doanh nghiệp này thông qua Tổng giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên sở hữu 31% cổ phần.