Ưu đãi “khủng” theo nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế đang đối mặt nhiều bất ổn từ tình hình chung, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt phân khúc vừa và nhỏ, có nhu cầu ngày càng gia tăng về các giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu chi phí. Nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, VietinBank đã triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu khi lần đầu sử dụng các sản phẩm chuyển tiền ngoại tệ, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ tại ngân hàng.

Cụ thể, chương trình áp dụng đến hết ngày 01/03/2027 với nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí giao dịch quốc tế. Theo đó, khách hàng được miễn hoàn toàn phí chuyển tiền ngoại tệ đến và đi, đồng thời được ưu đãi lên tới 70% phí dịch vụ tài trợ thương mại đối với các sản phẩm như thư tín dụng, nhờ thu và các dịch vụ liên quan. Đây đều là những nghiệp vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp đảm bảo thanh toán an toàn, hiệu quả trong giao dịch xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, VietinBank còn triển khai 99 gói thuê bao trong chương trình L/C SmartFee, mang lại giải pháp tối ưu chi phí cho các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng thư tín dụng. Khách hàng còn được ưu đãi lên tới 120 điểm tại kênh quầy và 200 điểm tại kênh online khi lần đầu thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn ngoại tệ với mức giá cạnh tranh hơn.

Không chỉ dừng ở đó, chương trình còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác như ưu đãi tới 70% phí bảo hiểm hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất ổn như hiện nay. Đồng thời, các doanh nghiệp khi sử dụng gói dịch vụ tài khoản và ngân hàng điện tử VietinBank eFAST sẽ được tặng ngay tài khoản số đẹp và giảm phí cho trên hơn 20 loại dịch vụ ngân hàng thiết yếu như: chuyển tiền VND, chi lương, thanh toán điện tử… Qua đó, VietinBank mong muốn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

Hệ sinh thái tài trợ thương mại toàn diện

Song song với các ưu đãi phí, VietinBank cũng cung cấp hệ sinh thái sản phẩm tài trợ thương mại toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn và thanh toán của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ngân hàng hỗ trợ nhiều giải pháp linh hoạt như tài trợ trước hạn bộ chứng từ theo thư tín dụng nội bộ, chiết khấu miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C trả chậm, hoặc thanh toán trả ngay theo L/C, với hạn mức tài trợ lên tới 100% giá trị lô hàng. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động thương mại quốc tế.

Ngoài ra, VietinBank còn mang đến các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ đến và nhu cầu thanh toán quốc tế thường xuyên. Việc chủ động quản lý tỷ giá giúp doanh nghiệp ổn định chi phí và tối đa hóa lợi ích từ dòng tiền ngoại tệ.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ thương mại và ngoại hối, VietinBank không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính mà còn đồng hành tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Chương trình ưu đãi SME Global Boost tiếp tục khẳng định cam kết của VietinBank trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững và vươn ra thị trường quốc tế, cũng như góp phần khẳng định vị thế và uy tín của ngân hàng được The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2020 - 2025).

Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ Tổng đài dành riêng cho KHDN 1900 558 886 hoặc các Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết về chương trình.

(Nguồn: VietinBank)