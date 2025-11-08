Sự kiện kết nối công nghệ và trải nghiệm lái xe thông minh

Với chủ đề “All Roads One Journey - Chung một hành trình”, sự kiện REVO 25 diễn ra ngày 5/11/2025 tại Thisky Hall, TP.HCM, đã trở thành điểm nhấn trong năm của ngành công nghệ ô tô, quy tụ hơn 1.000 đại lý, đối tác trên toàn quốc. Đây là dịp Vietmap chia sẻ tầm nhìn phát triển, vinh danh những đối tác xuất sắc giai đoạn 2024 - 2025, đồng thời mang đến trải nghiệm công nghệ toàn diện và hấp dẫn cho cộng đồng lái xe Việt.

Khách tham dự được hòa mình vào các hoạt động giao lưu, check-in, chụp hình và trải nghiệm AI Photo, nơi công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo ra nhiều phong cách hình ảnh khác nhau, mở ra không gian sáng tạo và giải trí đỉnh cao.

Trong không khí sôi nổi, Vietmap đã có màn livestream đặc biệt, khách tham dự và người dùng cuối có thể theo dõi và trải nghiệm dàn sản phẩm mới tại khu vực trưng bày đắt giá thông qua fanpage Vietmap. Đây là một hoạt động nổi bật, được đầu tư công phu và lần đầu xuất hiện trong sự kiện của thương hiệu với dàn sản phẩm công nghệ đẳng cấp: Rayno PPF, màn hình hiển thị thông minh H50, màn hình Android Teyes CC4 Pro, camera hành trình L110 và V740 và Vietmap Vision...

Ra mắt Rayno Onyxhield - Giải pháp bảo vệ toàn diện cho ô tô

Tiếp nối hành trình tiên phong trong công nghệ và đổi mới sản phẩm, Vietmap - đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm Rayno tại Việt Nam, đã giới thiệu dòng sản phẩm Phim bảo vệ sơn xe (PPF) Rayno Onyxhield tại sự kiện. Dòng PPF cao cấp này từng được giới thiệu tại triển lãm Sema Show (Hoa Kỳ) và lần đầu ra mắt tại Việt Nam, mang đến công nghệ quang học (Optical) tiên tiến, thiết lập một tiêu chuẩn mới về bảo vệ và thẩm mỹ cho ô tô.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của PPF Rayno Onyxhield là công nghệ Optical quang học. Công nghệ này tối ưu hóa quá trình truyền dẫn, phản xạ và khúc xạ ánh sáng, mang lại nhiều lợi ích vượt trội:

Hiển thị màu sơn sống động: Phim không chỉ bảo vệ mà còn giúp hiển thị màu sơn xe một cách trung thực, mang lại độ sâu màu ấn tượng, không bị mờ hay biến dạng.

Chống ố vàng vượt trội: Công nghệ quang học duy trì đặc tính ổn định của màng phim, đảm bảo chống bám bẩn hiệu quả trước các tác nhân ô nhiễm bề mặt.

Duy trì độ trong suốt: Rayno Onyxhield cam kết duy trì độ trong suốt, độ bền quang học và tính thẩm mỹ ấn tượng lên đến 10 năm sử dụng, vượt xa các tiêu chuẩn PPF truyền thống.

PPF Rayno Onyxhield hoạt động như một lá chắn kiên cố, bảo vệ lớp sơn xe khỏi hàng loạt tác nhân gây hại hằng ngày như trầy xước dăm do rửa xe, sỏi đá, hóa chất độc hại, phân chim ăn mòn và nước muối.

Tự động phục hồi vết xước (Self-Healing): Nhờ hàm lượng vật liệu TPU cao cấp 100%, các vết trầy xước nhẹ trên bề mặt phim có thể tự phục hồi ngay lập tức khi được gia nhiệt dưới ánh sáng mặt trời hoặc qua máy sấy, giúp bề mặt luôn bóng và mới. Điều này giúp bề mặt phim luôn giữ được độ bóng và độ mới như ban đầu.

Hiệu quả chống bám bẩn: Bề mặt sản phẩm sở hữu đặc tính kỵ nước (hydrophobic) mạnh mẽ, giúp loại bỏ nhanh chóng bụi bẩn và nước, việc vệ sinh xe trở nên đơn giản và tiết kiệm tối đa thời gian bảo dưỡng.

Để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường Việt Nam, Vietmap sẽ phân phối độc quyền sản phẩm Onyxshield với 3 dòng: Rayno Creed Expert, Rayno Onyxhield EX9H, Rayno Onyxhield EX Alpha Matte.

Việc ra mắt Rayno PPF không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn khẳng định định hướng của Vietmap trong việc xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho người dùng ô tô Việt Nam từ thiết bị thông minh đến giải pháp nâng tầm trải nghiệm lái xe. Hợp tác cùng Rayno giúp Vietmap mang công nghệ quốc tế, chất lượng cao và phù hợp thị trường Việt, đồng thời nâng cao giá trị trải nghiệm cho khách hàng và đối tác.

(Nguồn: Vietmap)