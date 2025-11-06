Khi một chiếc điện thoại cao cấp như iPhone 17 Pro mới tinh, giá hơn 1000 USD, trông như đã “ra chiến trường” chỉ sau vài tuần sử dụng, rõ ràng Apple đang gặp vấn đề.

Người dùng phản ánh iPhone 17 Pro trầy xước chỉ sau vài tuần sử dụng. Ảnh: PhoneArena

Apple quảng bá thiết kế khung nhôm mới trên dòng iPhone 17 Pro như một bước đột phá về khả năng tản nhiệt. Thực tế, điều đó đúng. Nhưng đi kèm với khả năng làm mát ấy là một sự thật phũ phàng: chiếc máy quá mong manh.

Theo PhoneArena, một người dùng phản ánh dù luôn giữ thiết bị cẩn thận nhưng iPhone 17 Pro, chỉ sau một thời gian ngắn trải nghiệm, đã lấm tấm vết trầy và những vết móp rõ ràng.

Điều này thật lạ lùng, nhất là khi so với độ bền của các đời iPhone trước.

iPhone 16 Pro và 15 Pro dùng khung titan, còn trước đó là khung thép không gỉ.

Người này cho biết đều dùng cả 2 mẫu máy này thấy đều rất chắc chắn, ngoại trừ vài vết xước cực nhỏ trên màn hình, phần khung gần như không hề tổn hại.

Thậm chí, Apple còn cải tiến khả năng chống xước của màn hình trên iPhone. Điều từng là điểm yếu nhất thì nay lại bền hơn phần khung. Hiện tại, khung nhôm dễ trầy hơn cả màn hình.

Có vẻ như lựa chọn nhôm cho dòng iPhone 17 Pro thật sự là một bước lùi về thiết kế.

Một chiếc flagship giá hơn 1.000 USD không nên buộc người dùng phải gắn ốp để sống sót qua các sinh hoạt thường ngày.

Liệu nhôm có phải nguyên nhân chính?

iPhone 17 Pro không phải là chiếc điện thoại duy nhất dùng khung nhôm. Dòng Pixel 10 Pro của Google cũng vậy, nhưng nhìn chúng không già nua và xuống cấp chỉ sau vài tuần như iPhone 17 Pro.

Video giới thiệu quy trình chế tạo khung nhôm nguyên khối iPhone 17 Pro của Apple. (Nguồn: Apple)

Sự khác biệt nằm ở màu sắc và lớp hoàn thiện. Nhôm vốn có màu bạc tự nhiên. Nếu bạn chọn phiên bản màu bạc, các vết xước sẽ khó phát hiện.

iPhone 17 Pro dễ trầy xước nếu không dùng ốp bảo vệ. Ảnh: PhoneArena

Nhưng nếu bạn chọn màu xanh navy đậm, chỉ một vết xước nhỏ lộ màu bạc bên dưới cũng trở nên cực kỳ nổi bật. Phiên bản Cosmic Orange cũng không khá hơn; các vết cấn, trầy vẫn lộ rõ.

Trớ trêu thay, chính Apple là người khởi đầu trào lưu titan với iPhone 15 Pro. Vậy mà sau chỉ hai năm, hãng lại "quay xe".

Titan và nhôm không phải là hai lựa chọn duy nhất. Dù không quay lại kỷ nguyên iPhone nhựa, nhưng có một vật liệu từng được nhiều hãng sử dụng là gốm.

Xiaomi, Oppo và OnePlus đều đã từng ra mắt những mẫu điện thoại mặt lưng gốm.

Chúng bền đẹp theo thời gian, gần như không trầy xước và cho cảm giác sang trọng khi cầm trên tay.

Vật liệu gốm còn có một ưu điểm quan trọng: không bị xước lộ màu, khác hẳn nhôm sơn phủ.

Nhược điểm của gốm là nặng hơn và chi phí sản xuất cao hơn. Nhưng khi Apple đã bán một chiếc iPhone với giá hơn 1.000 USD, đây không thể là lý do để từ chối.

Gốm mang lại cảm giác xa xỉ mà nhôm khó có thể so sánh. Apple hiểu điều này rất rõ – vì họ từng dùng gốm cho dòng Apple Watch Edition, nhấn mạnh vào “độ bền và sự thanh lịch”. Thế nhưng khi chuyển sang iPhone, Apple lại chọn giải pháp thiên về giảm trọng lượng và cải thiện nhiệt độ.

Một chiếc điện thoại gắn mác “Pro” đáng ra phải vừa mạnh, vừa bền, vừa đẹp – không thể chỉ bền trên giấy hoặc trong bài thuyết trình.

Cao cấp phải đồng nghĩa với bền bỉ

Hiện tại, giải pháp duy nhất cho vấn đề này là bọc iPhone 17 Pro trong ốp lưng. Apple đã chuyển từ một thiết bị titan bền bỉ nhưng tản nhiệt kém sang một thiết bị nhôm tản nhiệt tốt nhưng quá dễ trầy xước.

Người dùng không bỏ ra hơn 1.000 USD để đổi lấy một chiếc điện thoại nhìn như hàng cũ chỉ sau vài tuần.

Đã đến lúc Apple phải tìm lại sự hợp lý, nơi một chiếc iPhone mang tên “Pro” thực sự xứng đáng với cả hiệu năng lẫn độ bền.

iPhone 17 Pro bị chê dễ trầy xước hơn so với iPhone 16 Pro. Ảnh: JerryRigEverything

Trước đó, báo cáo từ Bloomberg cho thấy iPhone 17 Pro gặp vấn đề gây tranh cãi ngay khi ra mắt: các phiên bản màu tối dễ bị trầy xước chỉ sau thời gian ngắn trưng bày tại Apple Store.

Cụ thể, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max màu xanh đậm (Deep Blue) bị phát hiện có vết xước rõ rệt.

Một số khách hàng tại New York (Mỹ), Hong Kong, Thượng Hải (Trung Quốc) và London (Anh) cho biết đã nhìn thấy các mẫu trưng bày bị trầy, dù chỉ mới vài giờ.

Người dùng ở Trung Quốc cũng chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, khiến hashtag liên quan nhanh chóng trở thành xu hướng với hơn 40 triệu lượt xem trên Weibo.

Theo Bloomberg, bộ sạc MagSafe của Apple cũng có thể để lại vết hằn tròn trên mặt lưng iPhone 17 Pro.

Theo phân tích của iFixit, Apple đã chuyển từ khung titan trên iPhone 15 và 16 sang khung nhôm rèn nhiệt trên iPhone 17 Pro.

Nhôm giúp máy bớt nóng nhưng mềm hơn, dễ xước hơn titan. Bên ngoài, Apple phủ lớp anodized để bảo vệ và tạo màu sắc, song các cạnh gắt của cụm camera lại khiến lớp phủ dễ bong tróc, dẫn đến xước và sứt mẻ.

Trước làn sóng chỉ trích trên các mạng xã hội Weibo, Facebook và X, Apple phản hồi rằng nhiều vết tròn trên lưng iPhone 17 Pro là do đế sạc MagSafe đã cũ, để lại dấu nhưng có thể lau sạch.

Với những vết xước thật sự ở cạnh camera, hãng thừa nhận khung nhôm anodized vẫn có thể xuất hiện trầy xước trong quá trình sử dụng thông thường.

(Theo PhoneArena, CNET, Bloomberg)