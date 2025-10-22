Tiếp nối thành công từ hai mùa 2023, 2024 trong việc khơi dậy đam mê, phát hiện tài năng và kết nối cùng các chuyên gia quốc tế, Vietnam AI Contest 2025 trở lại với chủ đề “Bản giao hưởng AI vì nhân loại”, kế thừa tinh thần “Xây lại thế giới - Tạo dựng kỷ nguyên khai sáng toàn cầu” của UN100 và AIWS.

Chủ đề năm nay nhấn mạnh sự hòa điệu giữa ba trục Khoa học - Đạo đức - Chính sách, khuyến khích thí sinh phát triển sản phẩm hoàn chỉnh có khả năng ứng dụng thực tế, qua đó chuyển hóa tri thức thành giá trị phục vụ cộng đồng.

Cùng với tinh thần sáng tạo và nhân văn, Vietnam AI Contest 2025 cũng đặt ra những nguyên tắc rõ ràng để bảo vệ ý tưởng, tôn trọng bản quyền và tạo sân chơi công bằng cho mọi thí sinh.

Nguồn ảnh: Midjourney

Điều lệ cuộc thi

1. Phần dự thi của thí sinh sẽ được bảo mật và không chia sẻ với các bên thứ ba ngoài Ban tổ chức (BTC) cùng hội đồng cố vấn Vietnam AI Contest.

2. Bất cứ thông tin, tài liệu nào do người dự thi cung cấp đều không được trả lại.

3. Các cá nhân, nhóm thí sinh tham dự phải tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc, bản quyền dự thi của mình theo các quy định hiện hành của Việt Nam và quốc tế. BTC không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các phát sinh tranh chấp liên quan quyền sở hữu, quyền tác giả trong nội dung tham dự thi.

4. Cấm sử dụng nội dung nhạy cảm, bạo lực, chính trị, phân biệt giới tính/chủng tộc.

5. Khi tham gia cuộc thi, người dự thi đồng ý cho BTC công bố thông tin cá nhân, hình ảnh, bài dự thi trên các phương tiện truyền thông cho mục đích quảng bá chương trình.

6. Trong trường hợp giải thưởng đã được trao mà phát sinh khiếu nại liên quan đến ý tưởng, người nhận giải có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đó.

7. Nếu có bằng chứng về đạo văn hoặc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, BTC có quyền thu hồi giải thưởng.

8. Nếu có vấn đề phát sinh ngoài quy định, BTC giữ toàn quyền thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng.

9. BTC có quyền chỉnh sửa Điều lệ và Quy định trong trường hợp cần thiết, không cần báo trước.

10. Mọi thí sinh khi tham gia cuộc thi được hiểu là đã đồng ý và tuân theo nội dung Điều lệ này.

AI Contest 2025 không chỉ tìm ra đội chiến thắng, mà còn bồi dưỡng một thế hệ công dân số biết dùng trí tuệ nhân tạo để phụng sự con người. Từ Việt Nam, những “nhạc công trẻ” sẽ hòa quyện sáng tạo cùng trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng vị thế quốc gia trong hệ sinh thái AI toàn cầu - lan tỏa giá trị nhân văn và đưa kỷ nguyên khai sáng toàn cầu đến gần hơn với mọi người.

BTC tiếp nhận hỗ trợ thí sinh qua các kênh chính thức:

- VietNamNet: https://vietnamnet.vn/giao-duc/ai-contest

- Website: https://vlabinnovation.com/

- Fanpage: https://www.facebook.com/vlabinnovation/

- Hotline: 091 847 6226

- Thông tin chi tiết tham khảo tại Landing Page cuộc thi: https://vietnamaicontest.vlabinnovation.com/season3

(Nguồn: Vlab Innovation)