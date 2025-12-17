Bộ Công Thương cho biết, Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển thị trường trong nước.

Chương trình kéo dài từ đầu tháng 12/2025 đến hết 18/1/2026, bao gồm giai đoạn mua sắm cao điểm trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, với phạm vi triển khai trên toàn quốc.

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), điểm nổi bật nhất của chương trình là mọi thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều được áp dụng mức khuyến mại tối đa lên tới 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì giới hạn 50% như quy định thông thường.

Các doanh nghiệp được tham gia tự do, không qua khâu xét chọn hay phê duyệt của cơ quan nhà nước, một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục, khuyến khích sáng tạo, linh hoạt của khu vực tư nhân.

Chương trình năm nay được kỳ vọng sẽ tạo nên mùa mua sắm sôi động nhất trong năm, với sự tham gia đồng bộ của các tập đoàn bán lẻ, siêu thị, chuỗi cửa hàng, doanh nghiệp thương mại điện tử, cùng hàng triệu hộ kinh doanh trên khắp cả nước.

Đại diện Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu -Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết, thời gian diễn ra chương trình Vietnam Grand Sale 2025 cũng là thời điểm Sabeco triển khai chiến dịch Tết với các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng.

Trên toàn hệ thống phân phối, từ điểm bán truyền thống đến kênh siêu thị, khách mua sản phẩm Bia Saigon và 333 sẽ có cơ hội trúng các phần thưởng giá trị như: ô tô Honda, iPhone Air, tiền mặt, thẻ cào điện thoại…

Dịp này, Sabeco ra mắt phiên bản giới hạn mùa Tết và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cuối năm nhằm gợi mở khoảnh khắc kết nối sâu sắc, lan tỏa tinh thần đoàn kết của người Việt mỗi khi Tết đến Xuân về.

Không đứng ngoài cuộc, hệ thống ngân hàng cũng hưởng ứng mạnh mẽ chương trình khuyến mại quốc gia. Trong đó, MB, Vietcombank, Techcombank, HDBank… đồng loạt tung nhiều ưu đãi như: “Một chạm VIBE – Mở ngàn đặc quyền”, “Siêu deal vi vu tặng đồng gu du lịch”, hay VCB Digibank tặng vé xem phim đồng giá 9.999 đồng tại mọi rạp…

Kỷ niệm 34 năm thành lập, Sacombank triển khai chương trình “Triệu ưu đãi – Trọn tri ân” xuyên suốt tháng 12 với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tuần lễ sinh nhật Sacombank (15/12 – 21/12) có 3.400 chủ thẻ cá nhân đầu tiên chi tiêu từ 2 triệu đồng sẽ được hoàn 34% (tối đa 200.000 đồng); hàng ngàn phần quà tri ân trị giá hơn 9 tỷ đồng đến khách hàng VIP, doanh nghiệp, khách có sinh nhật 21/12 và khách hàng thỏa điều kiện sử dụng dịch vụ.

Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH (THFC) triển khai chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng. Từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026, doanh nghiệp triển khai loạt chương trình khuyến mại trọng điểm với đa dạng nhóm sản phẩm như: thức uống sữa lúa mạch, thức uống sữa trái cây, sữa chua uống, thực phẩm…Nổi bật có các chương trình như: “TOPPING Năng lượng khám khá mở khóa 200.000 quà tặng; Chương trình "Uống MISTORI, Rinh quà xịn, săn thẻ boardgame vui", chương trình "Mua 01 thùng TOPKID, Nhận 01 quà xinh", chương trình “TH TRUE FOOD - Món ngon quà vui cả nhà cùng gắn kết”…

Bên cạnh đó, THFC còn tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm thử sản phẩm, giúp người tiêu dùng tiếp cận các dòng thức uống - thực phẩm từ cam kết “tươi, sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên”, phù hợp xu hướng tiêu dùng lành mạnh hiện nay.

Vietnam Grand Sale 2025 hội tụ nhiều yếu tố tạo bùng nổ mua sắm: ưu đãi chưa từng có, doanh nghiệp tham gia rộng rãi, các thương hiệu lớn đồng loạt tung “deal khủng”. Từ hàng tiêu dùng, thực phẩm - đồ uống đến ngân hàng, tài chính… tất cả tạo nên hệ sinh thái ưu đãi phong phú, góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nội địa trong mùa Tết đang tới gần.

