Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền, tên thật là Nguyễn Thị Hiền (SN 1992, quê Ninh Bình) về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Phương Diễm Huyền theo đuổi dòng nhạc Bolero trữ tình và vài năm trở lại đây thường xuất hiện tại các gameshow, tụ điểm, phòng trà lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt các quyết định và lệnh đối với ca sĩ Phương Diễm Huyền. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định Phương Diễm Huyền có hành vi vi phạm trên nền tảng số khi vận hành kênh YouTube chuyên đăng tải các clip âm nhạc mà không xin phép tác giả, không thực hiện nghĩa vụ tác quyền theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, kênh YouTube “Phương Diễm Huyền” có 200 nghìn người theo dõi, đăng tải hơn 1.600 video, chủ yếu là các ca khúc Bolero trữ tình do cô biểu diễn. Video có lượt xem cao nhất đạt 14 triệu lượt.

Các MV của Phương Diễm Huyền được cho là đầu tư bài bản, kỹ lưỡng về âm thanh và hình ảnh.

Kênh YouTube “Phương Diễm Huyền” được hợp tác, quản lý bởi Công ty BH Media (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco) do Nguyễn Hải Bình làm tổng giám đốc. Giữa tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tổng giám đốc này.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Phương Diễm Huyền sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả lên kênh YouTube mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định. Hành vi này bị xác định là xâm phạm bản quyền, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời giúp nữ ca sĩ thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc khai thác các video trên nền tảng mạng xã hội.

Bước đầu, tại cơ quan công an, ca sĩ Phương Diễm Huyền đã thừa nhận hành vi. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can nhưng áp dụng biện pháp cho tại ngoại trong quá trình điều tra đối với nữ ca sĩ này.

Trước đó, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, 5 vụ án và các đối tượng bị khởi tố gồm: Vụ án tại BH Media với bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc công ty; Vụ án tại Công ty TNHH Lululola Entertainment với bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty; Vụ án tại nhóm 1900 Group với bị can Nguyễn Minh Đức (chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời) và Ngô Thanh Tùng (chủ hộ kinh doanh Thông Zeo); Vụ án tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn với 2 bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc công ty; Vụ án tại Trung tâm Giọng ca để đời với bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm.