Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết, trong vụ triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn mới đây, cơ quan công an đã bắt giữ 140 đối tượng, trong đó có nam rapper Mai Thế Nhân (nghệ danh Mr Nhân hoặc Seyno Mai).

Theo điều tra, Nhân từng có một tiền án và vừa bị bắt giữ do được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây ma túy. Ảnh: CACC

Như đã thông tin, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng là đối tượng nghiện, đồng thời mua bán trái phép chất ma túy, hoạt động tại khu vực giáp ranh các phường, xã thuộc Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú...

Tập trung đấu tranh, Phòng PC04 xác định Tùng là mắt xích trong một đường dây ma túy quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án mang bí số VA0126Đ để triệt phá tận gốc.

Giữa tháng 4, trinh sát Ban chuyên án phục kích, bắt quả tang Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Từ lời khai của đối tượng, Ban chuyên án mở rộng điều tra, lần lượt bắt giữ nhiều đầu mối cung cấp ma túy cùng các đối tượng mua lại từ Tùng để bán lẻ hoặc sử dụng.

Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó có Mai Thế Nhân (áo đỏ). Ảnh: CACC

Ban chuyên án xác định đường dây ma túy này hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, trải rộng khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã phục kích, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển hơn 5kg ma túy từ Tây Nguyên vào TPHCM để tiêu thụ.

Kết quả đấu tranh chuyên án, công an bắt giữ 140 đối tượng; trong đó khởi tố 105 người, đưa 35 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Tang vật thu giữ gồm hơn 9kg ma túy.

Mai Thế Nhân, rapper với nghệ danh Mr Nhân (Seyno Mai), khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trong chuyên án, Mai Thế Nhân được cơ quan công an xác định là mắt xích có tham gia hoạt động mua bán ma túy.

Mai Thế Nhân (SN 1992, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, nay thuộc TPHCM) là rapper với nghệ danh Mr Nhân hoặc Seyno Mai.

Theo thông tin công khai, Nhân từng là thành viên chủ chốt của một nhóm nhạc rap. Cuối năm 2024 - đầu năm 2025, người này tham gia chương trình Rap Việt mùa 4 và gây chú ý với phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Sau cuộc thi, Mai Thế Nhân được nhiều khán giả biết đến như một gương mặt trẻ của dòng nhạc rap. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nhân còn kinh doanh dịch vụ cầm đồ và một số lĩnh vực khác.