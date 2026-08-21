Thương vụ đầu tư tại Dominica đánh dấu bước tiến mới mở rộng đầu tư quốc tế của Viettel, đưa quốc gia vùng Caribe trở thành thị trường thứ 11 của tập đoàn này.



Giành quyền sử dụng 240 MHz phổ tần trong 20 năm

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) đã đấu thầu thành công quyền sử dụng 240 MHz phổ tần, gồm các băng tần 700 MHz, 2300 MHz và C-Band.

Các băng tần này sẽ được sử dụng để triển khai mạng di động 4G/5G tại Cộng hòa Dominica trong thời hạn 20 năm.

Theo kế hoạch, trong 90 ngày tới, Viettel Global sẽ hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân tại Cộng hòa Dominica và ký hợp đồng nhượng quyền chính thức với INDOTEL.

Khi đi vào vận hành, Cộng hòa Dominica sẽ trở thành thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel trong hành trình đầu tư và kinh doanh dịch vụ viễn thông nước ngoài.

Việc gia nhập thị trường mới được kỳ vọng tạo thêm động lực cạnh tranh cho ngành viễn thông Cộng hòa Dominica. Chủ tịch Hội đồng Quản trị INDOTEL Guido Gómez Mazara cho biết, mục tiêu của cơ quan quản lý là mang đến cho người dân các dịch vụ viễn thông chất lượng cao, tăng tính cạnh tranh và tối ưu hóa chi phí.

Thị trường mới trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho rằng, việc trúng thầu tại Cộng hòa Dominica đánh dấu bước tiến mới, trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế của Viettel.

Theo lãnh đạo Viettel, với hơn 20 năm kinh doanh quốc tế, tập đoàn hướng tới mô hình đầu tư dài hạn, tập trung xây dựng hạ tầng hiện đại, đưa các công nghệ mới vào thị trường và tạo ra giá trị bền vững cho người dân, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế sở tại.

“Cộng hòa Dominica, đồng thời là thị trường quan trọng trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo và sẽ giúp cho hoạt động đầu tư nước ngoài, đóng góp ngày càng lớn vào sự tăng trưởng chung của toàn Tập đoàn”, lãnh đạo Viettel chia sẻ.

Nằm ở trung tâm khu vực Caribe, Cộng hòa Dominica là nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD.

Quốc gia này có nền kinh tế năng động, môi trường đầu tư mở, trong khi nhu cầu sử dụng các dịch vụ số và dữ liệu di động tốc độ cao đang tăng mạnh. Đây được xem là dư địa để các công nghệ viễn thông tiên tiến tiếp tục phát triển.

Doanh thu thị trường nước ngoài tăng gần 24%

Cộng hòa Dominica sẽ là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel. Trước đó, Viettel đã kinh doanh viễn thông tại 10 thị trường nước ngoài và hiện dẫn đầu thị phần tại 7 thị trường.

Năm 2025, doanh thu từ khối thị trường nước ngoài của Viettel đạt 3,34 tỷ USD, tăng 23,9%. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp hoạt động kinh doanh quốc tế của Viettel duy trì mức tăng trưởng hai con số.

Hoạt động đầu tư nước ngoài hiện đóng góp hơn 40% vào cơ cấu tăng trưởng chung của Viettel, cho thấy vai trò ngày càng lớn của thị trường quốc tế trong chiến lược phát triển của tập đoàn.

Năng lực hoạt động quốc tế của Viettel cũng được ghi nhận tại International Business Awards 2026 của Mỹ. Tại giải thưởng này, Viettel giành được nhiều giải thưởng nhất trong số 3.800 doanh nghiệp tham gia trên toàn cầu.

Trong đó, 21/30 giải thưởng ghi nhận những thành công đến từ hoạt động của Viettel tại các thị trường nước ngoài.

Tại Cộng hòa Dominica, Viettel dự kiến xây dựng hạ tầng viễn thông với công nghệ tiên tiến, quy mô rộng lớn, hướng tới phủ sóng cả các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ kết nối, Viettel cho biết sẽ từng bước xây dựng hệ sinh thái các dịch vụ số phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.

Việc sở hữu quyền sử dụng các băng tần 700 MHz, 2300 MHz và C-Band trong thời hạn 20 năm tạo nền tảng để Viettel triển khai mạng 4G/5G và phát triển các dịch vụ dữ liệu di động tốc độ cao tại thị trường mới.

Với việc gia nhập Cộng hòa Dominica, Viettel tiếp tục mở rộng dấu ấn tại châu Mỹ, đồng thời bổ sung một thị trường mới vào mạng lưới đầu tư viễn thông quốc tế sau hơn hai thập kỷ vươn ra nước ngoài.