Tại phiên thảo luận “5G, Cáp quang biển và Viễn thông vệ tinh” trong khuôn khổ Diễn đàn Global Gateway EU - Việt Nam chiều 24/3, định hướng phát triển mạng lưới viễn thông của Việt Nam trong 5 năm tới đã được các chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận chi tiết, với trọng tâm là giải quyết các hạn chế về địa hình và ứng phó với thiên tai.

Hiện thực hóa mục tiêu phủ sóng viễn thông đến 99% dân số

Ông Hà Minh Tuấn, Trưởng Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Viettel cho biết nhà mạng này đang đặt mục tiêu phủ sóng 4G, 5G đến 99% người dân trong năm nay. Tuy nhiên, việc kéo thêm cáp quang hay dựng trạm phát sóng tại các khu vực dân cư thưa thớt (từ 50 dân trở lên) gặp rất nhiều rào cản về chi phí và địa hình. Bên cạnh đó, các đợt thiên tai và thời tiết cực đoan cũng thường xuyên đe dọa đến hạ tầng liên lạc trên mặt đất.

Ông Hà Minh Tuấn, Trưởng Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Viettel chia sẻ về kế hoạch mở rộng hạ tầng của nhà mạng trong thời gian tới. Ảnh: Du Lam

Đại diện Viettel cho biết mạng vệ tinh chính là giải pháp quan trọng để giải quyết các vấn đề kể trên. Ông chia sẻ: "Trong năm nay, Viettel dự kiến triển khai khoảng 4.000 thiết bị đầu cuối vệ tinh để hỗ trợ các trạm trong những tình huống bão lũ, đảm bảo khôi phục dịch vụ nhanh nhất cho người dân khi bị ảnh hưởng".

Hiện tại, doanh nghiệp đang làm việc với các nhà cung cấp vệ tinh quốc tế lớn như Starlink, Kuiper (Amazon) và OneWeb (châu Âu), đồng thời hướng tới việc tự nghiên cứu sản xuất vệ tinh trong tương lai.

Song song với không gian vệ tinh, hạ tầng kết nối quốc tế dưới đáy biển cũng đang được lên kế hoạch tái cơ cấu. Trong năm 2024, 5/6 tuyến cáp quang biển của Việt Nam đã gặp sự cố. Dù vậy, nguyên nhân cốt lõi không hoàn toàn nằm ở vùng biển trong nước.

Lý giải điều này, ông Hà Minh Tuấn nhấn mạnh: "Phần lớn tỷ lệ cáp quang biển của Việt Nam bị gián đoạn là do vấn đề tại các trạm trung chuyển như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc). Bên cạnh đó, dung lượng đi châu Âu chiếm tỷ trọng không đáng kể".

Trong 5 năm tới, Viettel dự kiến triển khai ít nhất 4 tuyến cáp quang biển mới, phân bổ lưu lượng kết nối đến châu Âu nhiều hơn.

Trước đó, trong bài phát biểu mở đầu cuộc thảo luận, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng chỉ ra với đặc điểm địa lý của Việt Nam, bao gồm các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và vùng biển rộng lớn, các mạng mặt đất không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu phủ sóng. Hệ thống vệ tinh, đặc biệt khi được tích hợp với 5G theo tiêu chuẩn mạng phi mặt đất, đóng vai trò là lớp kết nối bổ trợ quan trọng.

Mở rộng không gian hợp tác công nghệ Việt Nam - châu Âu

Việc nâng cấp hạ tầng vật lý tại Việt Nam tạo nền tảng vững chắc để triển khai các công nghệ tiên tiến từ châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực 5G và trí tuệ nhân tạo (AI).

Toàn cảnh phiên thảo luận “5G, Cáp quang biển và Viễn thông vệ tinh” chiều 24/3. Ảnh: BTC

Bà Rita Mokbel, Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam, đánh giá thị trường đang đứng trước cơ hội lớn khi chuyển đổi sang mạng 5G độc lập và mạng lưới tích hợp AI. Bà nhận định: "Mạng lưới truyền thống hiện nay được thiết lập theo kiểu 'một kích cỡ phù hợp cho tất cả'. Giờ đây, chúng ta cần chuyển sang mạng lưới có thể lập trình, có khả năng hiểu được mục đích sử dụng và tự động cấu hình để đáp ứng yêu cầu của từng dịch vụ".

Đồng tình với xu hướng này, ông Hiro Miura, đại diện Nokia, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa AI đến gần hơn với người dùng thông qua công nghệ AI RAN (Trí tuệ nhân tạo tại biên mạng). "Chúng tôi hy vọng có thể làm việc với Việt Nam trong sáng kiến này để mang AI đến với mọi người, không chỉ nằm ở trung tâm dữ liệu mà ở ngay sát biên mạng, rất gần với người dùng", ông Miura chia sẻ.

Bên cạnh mạng lưới viễn thông, sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ còn mở ra những lĩnh vực mới lạ. Ông Bernhard Reiterer từ công ty Frequentis đã gợi ý về một không gian đầu tư tiềm năng khác: "Nền kinh tế tầm thấp đang bùng nổ và ngày càng trở nên quan trọng. Gần đây, TPHCM đã bắt đầu các chuyến bay thương mại đầu tiên. Tôi cho rằng đây có thể là một lĩnh vực đầu tư rất thú vị và cần một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ để vận hành".