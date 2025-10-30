Trong quý 3/2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của Viettel Global (mã chứng khoán: VGI) đạt 11.622 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 3/2024.

Đây là quý thứ 8 liên tiếp doanh nghiệp này duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.160 tỷ đồng, tăng 569% so với cùng kỳ, lập kỷ lục mới về lợi nhuận theo quý cao nhất và tăng trưởng tốt nhất của Viettel Global.

Đặc biệt, tất cả các thị trường Viettel đầu tư đều tăng trưởng cao về doanh thu, tiêu biểu như Viettel Tanzania tăng 46%, Viettel Haiti tăng 32%, Viettel Myanmar tăng 31%. Ngay cả các thị Viettel chiếm lĩnh thị phần trên 70% như Burundi, Lumitel cũng tăng trưởng lên đến 40%.

Những thị trường bão hòa như Campuchia - Timor Leste - Lào, Viettel cũng vẫn giữ vững “phong độ” tăng trưởng lần lượt là 16%, 14%, 12%.

Viettel Global duy trì vị thế số 1 về viễn thông tại hầu hết các thị trường và mở rộng không gian tăng trưởng sang các dịch vụ số. Trong đó các công ty ví điện tử tăng trưởng ấn tượng như U-money của Viettel Lào tăng 64%, Halopesa của Viettel Tanzania tăng 45%, e-Money của Viettel Campuchia tăng 44%, Mosan của Viettel Timor tăng 38%, e-Mola của Viettel Mozambique tăng 36%, Lumicash tại Burundi tăng 32%.

Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của VGI đạt 31.881 tỷ đồng, cao hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 7.427 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần con số của 9 tháng đầu năm 2024.

Không chỉ tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận, quy mô tài sản của Viettel Global cũng cải thiện đáng kể. Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 73.877 tỷ đồng, tăng thêm 10.438 tỷ đồng (tương đương 16%) so với đầu năm.

Đáng chú ý, tháng 10 vừa qua, Viettel tại Lào (Unitel) chính thức ra mắt dịch vụ Unitel Logistics, tiến tới đưa Unitel trở thành tập đoàn công nghệ cung cấp đa dịch vụ tại Lào, biểu tượng mới cho sự hợp tác hiện đại, ổn định và hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt – Lào và là hình mẫu cho sự hợp tác kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên số.

Đây được xem là bước đi chiến lược, đánh dấu nỗ lực của Viettel Global trong việc mở rộng “không gian tăng trưởng mới” bên cạnh viễn thông truyền thống.

Quý 3/2025 cũng đánh dấu sự kiện Viettel Timor trở thành nhà mạng đầu tiên chính thức kinh doanh 5G tại Timor-Leste. Sự kiện khai trương 5G kết hợp triển lãm Telemor Expo có sự tham dự và trải nghiệm trực tiếp của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão cùng lãnh đạo các bộ ngành quốc gia sở tại.

Với kết quả kinh doanh tích cực cùng những động thái mở rộng lĩnh vực đầu tư, Viettel Global tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp viễn thông đầu tư quốc tế hàng đầu của Việt Nam, duy trì đà tăng trưởng ổn định và củng cố nền tảng tài chính cho những bước phát triển dài hạn.