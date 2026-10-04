Tối 4/10, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia.

Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng.

Lễ trao giải Better Choice Awards 2026 là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026. Bước sang mùa thứ 4, giải thưởng mang chủ đề Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới, tôn vinh những giá trị đổi mới đã xóa mờ ranh giới giữa quốc gia với quốc gia, giữa ngành với ngành và giữa những hình thái sản phẩm quen thuộc.

Mùa giải 2026 tái cấu trúc toàn bộ hệ thống giải thành 4 trục, Innovative Choice Awards, Smart Choice Awards, Car Choice Awards, Nation Builder Awards, trong đó Nation Builders Awards là trục hoàn toàn mới, tôn vinh những doanh nghiệp kiến tạo đất nước, những đơn vị đang xây nền hạ tầng, năng lượng và năng lực công nghệ cho cả nền kinh tế.

Kết quả mỗi hạng mục được tổng hợp từ điểm của Hội đồng thẩm định, gồm các chuyên gia đa lĩnh vực trong và ngoài nước và điểm bình chọn của cộng đồng trên hệ thống truyền thông số của VCCorp.

Tỷ trọng giữa hai nguồn điểm được thiết kế riêng cho từng hạng mục. Các danh hiệu thuộc mạch Hội đồng của Nation Builders Awards do Hội đồng thẩm định đánh giá hoàn toàn, còn các danh hiệu thuộc mạch Kiêu hãnh Việt Nam hoàn toàn do cộng đồng bình chọn. Cổng đề cử và bình chọn mở từ ngày 22/8 đến 20/9/2026.

Nation Builders Awards là trục giải hoàn toàn mới của mùa 2026, được xây dựng trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Nếu các trục khác tôn vinh từng sản phẩm, Nation Builders Awards ghi nhận những doanh nghiệp đang gánh vác các công trình, chuỗi giá trị và năng lực công nghệ mang tầm quốc gia.

Trục giải vận hành theo 2 mạch độc lập, gồm mạch Hội đồng do Hội đồng thẩm định đánh giá và mạch Kiêu hãnh Việt Nam do cộng đồng bình chọn.

Ở mạch Hội đồng, các doanh nghiệp được vinh danh đều gắn với những công trình có thật trong năm. Ngày 16/1/2026, Tập đoàn Viettel khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tháng 6/2026, Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 của Viettel IDC trở thành hạ tầng số đầu tiên tại châu Á và Thái Bình Dương tích hợp siêu máy tính NVIDIA H200. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 của Petrovietnam, dự án điện khí LNG đầu tiên của cả nước, chính thức vận hành thương mại từ ngày 5/1/2026.

Vinamilk bước sang năm thứ 50 và được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, còn TCBS trở thành công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng tổng tài sản.

Mạch Hội đồng cũng dành riêng một hạng mục cho các doanh nghiệp FDI đã đưa năng lực sản xuất và nghiên cứu của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, gồm Samsung, LG, Intel, Amkor Technology và Qualcomm.

Ông Phạm Xuân Hà, Trưởng Ban Tổ chức Better Choice Awards 2026, chia sẻ: "Better Choice Awards đi tìm những lựa chọn giúp cuộc sống tốt hơn mỗi ngày, thay vì một đáp án tốt nhất chỉ đúng trên giấy. Mùa thứ 4 năm nay, chúng tôi mở thêm trục Nation Builders Awards, vì đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã vượt khỏi phạm vi một sản phẩm để trở thành năng lực của cả doanh nghiệp và nền kinh tế".

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cho biết: "Với thị trường hơn 100 triệu dân, Việt Nam có một nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Khi doanh nghiệp không ngừng đổi mới, người tiêu dùng ngày càng lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, giá trị cao hơn, và các nguồn lực nghiên cứu, công nghệ được kết nối hiệu quả hơn, sẽ hình thành một vòng tuần hoàn tích cực giúp tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Trong vòng tuần hoàn đó, doanh nghiệp là trung tâm, Nhà nước kiến tạo môi trường và chính sách, các tổ chức trong hệ sinh thái có vai trò kết nối, thúc đẩy và đưa các nguồn lực đổi mới sáng tạo đến gần hơn với doanh nghiệp và thị trường.

Đó cũng là cách để đổi mới sáng tạo từng bước trở thành năng lực nội sinh của nền kinh tế, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu".

Ông Hoài cũng nhấn mạnh, Better Choice Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với những sản phẩm và doanh nghiệp đã tạo ra những lựa chọn tốt hơn hôm nay, mà còn là sự khích lệ để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, tiếp tục đầu tư, tiếp tục chinh phục những giới hạn mới.