Tối ngày 3/10, Gala Better Choice Awards 2025 được tổ chức tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu phục vụ người tiêu dùng.

Sự kiện này do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Công ty Cổ phần VCCorp và Bộ Tài chính tổ chức.

Gala Better Choice Awards 2025 không chỉ đơn thuần là lễ trao giải thưởng thường niên, mà đã trở thành một sân khấu trình diễn công nghệ - nghệ thuật tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Việt Nam. Người tham dự được chứng kiến thiết kế sân khấu sáng tạo mô phỏng hình ảnh thành phố thông minh, đi kèm với sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc, ánh sáng, sân khấu trình diễn hiện đại với sự xuất hiện trực tiếp của ô tô điện, robot thông minh và các thiết bị công nghệ, những biểu tượng tiêu biểu của kỷ nguyên đổi mới sáng tạo.

Ở hạng mục Đổi mới sáng tạo, Do Green - Công nghệ khí hóa rác thải chiến thắng giải Sáng kiến đột phá về Công nghệ Xanh & Năng lượng bền vững, thể hiện cam kết phát triển bền vững.

Ở mảng y tế, Sổ sức khỏe điện tử Long Châu được vinh danh là Giải pháp đột phá về Y tế số và chăm sóc sức khỏe, góp phần hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Siêu ứng dụng BE nhận giải Giải pháp đột phá cho Giao thông vận tải trên nền tảng số, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ di chuyển số.

Trong giáo dục, University Lecture Online kết hợp Chatbot học tập của The Forum Education VN được trao giải Giải pháp đột phá cho Giáo dục trên nền tảng số, mở ra cách tiếp cận tri thức linh hoạt và bình đẳng hơn.

Đặc biệt, Samsung Galaxy AI tiếp tục được ghi nhận ở giải Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt. Song hành cùng đó, Ngân hàng số Cake by VPBank đã giành giải Nền tảng AI “Make in Vietnam” tiên phong, cho thấy sự hòa quyện giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo và dịch vụ tài chính số nội địa.

Lần đầu tiên xuất hiện Consumer Finance Awards, chương trình cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân trẻ của Ngân hàng ACB đã xuất sắc giành giải Giải pháp tín dụng sáng tạo, khẳng định định hướng hỗ trợ thế hệ khách hàng mới.

Ở hạng mục Giải pháp thanh toán không tiền mặt đột phá, chiến thắng thuộc về Bộ giải pháp Quản lý tài chính cửa hàng MyShop & Paybox của KienlongBank, bộ công cụ giúp tiểu thương, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thanh toán số.

Giải Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc được trao cho Cake by VPBank, ghi nhận sự đi đầu trong việc cá nhân hóa trải nghiệm tài chính bằng AI.

Đáng chú ý, Vikki Digital Bank được xướng tên ở hạng mục Ngân hàng số Đổi mới sáng tạo, cho thấy tiềm năng của những ngân hàng số thế hệ mới. Trong khi đó, HDBank được trao giải Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng, nhấn mạnh khả năng tích hợp đa dịch vụ, từ ngân hàng, đầu tư đến bảo hiểm, trên cùng một nền tảng.

Cụm giải Smart Choice năm nay chứng kiến sự lên ngôi của nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mạng xã hội AI Hay đã tạo bất ngờ khi giành giải Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách người dùng Việt tương tác và sáng tạo nội dung.

Giải Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc gọi tên Galaxy AI, đánh dấu bước đi tiên phong trong việc bản địa hóa AI cho người Việt. Điểm nổi bật của Galaxy AI cần phải nói đến là sản phẩm do chính các kỹ sư người Việt tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam phát triển.

Trong lĩnh vực sức khỏe, Samsung Galaxy Watch 8 Series được trao giải Đột phá công nghệ chăm sóc sức khỏe, còn Samsung Galaxy Z Fold7 chiến thắng ở hạng mục Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ, khẳng định vị thế dẫn đầu về đổi mới hình thái thiết bị.

Cuối cùng, Samsung AI TV Neo QLED 8K QN950F được vinh danh ở giải Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện, trở thành điểm nhấn của xu hướng giải trí tại gia cao cấp.