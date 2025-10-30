Chỉ trong buổi sáng 30/10, các drone của Viettel Post đã thực hiện 30 chuyến bay, vận chuyển hơn 1 tấn hàng hóa thiết yếu gồm lương thực, nước uống và thuốc men đến tay người dân trong vùng bị cô lập.

Sáng 30/10, khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Đà Nẵng bị ngập sâu, chia cắt, Viettel Post đã khẩn trương điều động 3 thiết bị bay không người lái (drone) cùng đội ngũ kỹ sư công nghệ để vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp tới người dân vùng cô lập tại xã Đại Lộc.

Một trong những chuyến bay đặc biệt nhất là hành trình mang thuốc đến cho cháu Tuệ Ân 2 tuổi, cháu nội ông Phan Bá Ngọc, thôn Hòa Bắc, xã Đại Lộc.

Bé Tuệ Ân bị sốt và đau bụng suốt 3 ngày nhưng nước lũ dâng cao khiến gia đình không thể đưa cháu ra khám và điều trị ở bệnh viện. Trước tình thế này, ông Phan Bá Ngọc đã gọi điện nhờ người thân và các đơn vị giúp đỡ. Khi ông Phan Bá Ngọc liên hệ được với đội cứu trợ, người thân bên ngoài mua được thuốc nhưng không thể vượt nước lũ để đưa vào thôn.

Giữa lúc khó khăn đó, họ bắt gặp đội drone của Viettel Post đang hoạt động cứu trợ. Chỉ vài phút sau khi nhận được tọa độ định vị qua điện thoại, drone của Viettel Post đã bay qua nước lũ và thả dây tời túi thuốc ngay trên mái nhà của ông Phan Bá Ngọc để trao tận tay gói thuốc. Nhờ chuyến bay đặc biệt ấy, cháu bé được kịp thời điều trị, sức khỏe nhanh chóng ổn định.

Viettel Post dùng drone cứu trợ bà con xã Đại Lộc

Giữa vùng nước lũ mênh mông, hình ảnh những cánh drone Viettel Post vượt qua mưa gió, mang theo hàng hóa cứu trợ và hy vọng đến với người dân đã trở thành biểu tượng đẹp của công nghệ phục vụ cộng đồng.