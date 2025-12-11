Theo công bố mới nhất, Viettel đã nâng hạng lên Platinum tại OpenInfra Foundation (OIF). OIF hiện là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hàng đầu về hạ tầng Cloud mã nguồn mở, quản lý các dự án nền tảng như OpenStack và Kata Containers. Với việc đạt hạng Platinum, Viettel là đại diện Việt Nam bước vào nhóm 8 công ty quyền lực nhất (gồm Ericsson, Huawei, AntGroup, Rackspace…) có ghế trong Hội đồng quản trị.

Tại đây, Viettel sẽ trực tiếp tham gia quyết định các chiến lược, hoạch định lộ trình phát triển công nghệ hạ tầng Cloud trong tương lai. Bước đi chiến lược này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ vị thế nhà cung cấp dịch vụ sang nhà kiến tạo, định hình công nghệ lõi ở quy mô toàn cầu.

Bên trong Trung tâm Dữ liệu Viettel

Song song với OIF, Viettel cũng xác lập vị thế mới tại hai tổ chức trọng yếu khác: hạng Vàng tại Cloud Native Computing Foundation (CNCF) - tổ chức hàng đầu thế giới về hệ sinh thái Cloud Native, nơi đặt ra các chuẩn mực cho công nghệ Kubernetes, Microservices hiện đại và hạng Bạc của Linux Foundation (LF) - tổ chức mã nguồn mở hàng đầu toàn cầu, "ngôi nhà chung" của hệ điều hành Linux và hàng nghìn dự án công nghệ lõi.

Việc thăng hạng tại "bộ ba" quyền lực này là sự khẳng định về năng lực dẫn dắt công nghệ của kỹ sư Viettel. Để đạt được vị trí này, Viettel đã trải qua quá trình tích lũy và chứng minh năng lực từ năm 2022. Không dừng lại ở việc tham gia các hội thảo, Viettel đã đóng góp hàng loạt mã nguồn (source code), chia sẻ tri thức kỹ thuật chuyên sâu và giải quyết các bài toán khó tại các sự kiện OpenInfra Summit toàn cầu. Giờ đây, Viettel đã đủ tầm vóc để ngồi cùng bàn và đối thoại với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Quyết định nâng tầm vị thế của Viettel phù hợp với dòng chảy công nghệ thế giới, khi Hạ tầng mở (Open Infrastructure) và Cloud Native đang trở thành chuẩn mực để thay thế các mô hình độc quyền của Big Tech. Xu hướng này giúp các quốc gia và doanh nghiệp tối ưu chi phí, tăng tính linh hoạt và quan trọng nhất là tránh bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Tại Việt Nam, bước đi này là hành động cụ thể hóa sứ mệnh chiến lược quốc gia để chuyển Việt Nam từ quốc gia "ứng dụng công nghệ" thành quốc gia "dẫn dắt, làm chủ và sáng tạo công nghệ".

Ông Lê Quang Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) chia sẻ: "Việc Viettel bước vào Hội đồng quản trị của OIF không chỉ để khẳng định thương hiệu, mà quan trọng hơn là để Việt Nam có tiếng nói trong việc định hình luật chơi công nghệ toàn cầu. Chúng tôi không còn dừng lại ở việc sử dụng công nghệ miễn phí, mà đang trực tiếp tham gia phát triển nhân của Linux, OpenStack hay Kubernetes. Điều này giúp Viettel Cloud làm chủ hoàn toàn hạ tầng, đảm bảo an toàn thông tin và không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp Big Tech nào”.

Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks Lê Quang Hiếu trở thành "Thành viên hội đồng quản trị (Governing Board) của OIF với vai trò Platinum Director"

Việc Viettel nắm giữ vị trí chủ chốt tại các tổ chức quốc tế mang lại những giá trị thiết thực và to lớn cho thị trường trong nước, thúc đẩy thương mại hoá dịch vụ Cloud mã nguồn mở.

Trên nền tảng năng lực công nghệ lõi do Viettel Networks phát triển, Viettel IDC - đơn vị nòng cốt của Viettel trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây - sẽ là nhà cung cấp chủ lực đẩy mạnh thương mại hoá các dịch vụ Viettel Cloud “Make in Vietnam” ra thị trường.

Sự kết hợp tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ toàn trình, khép kín từ hạ tầng, nền tảng số đến dịch vụ và giải pháp chuyên ngành. Qua đó giúp các đơn vị cơ quan nhà nước, Ban, Bộ, Ngành và cộng đồng doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam được thụ hưởng những giải pháp Cloud và Data Center “Make in Vietnam” và “Made by Viettel” đạt các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất đảm bảo an toàn, tin cậy với chi phí tối ưu hơn nhiều so với các giải pháp ngoại nhập độc quyền

Với sự tham gia sâu của Viettel vào các tổ chức công nghệ giúp dòng chảy tri thức công nghệ thế giới (AI, Edge Computing, 5G Cloud...) được cập nhật về Việt Nam nhanh nhất, trực tiếp nhất. Điều này góp phần tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số phát triển đồng bộ. Cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu Cloud trong nước nâng cao vị thế quốc tế. Các đơn vị được tiếp cận sớm chuẩn mực và tri thức công nghệ thế giới, kết nối đối tác toàn cầu và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu phát triển. Đây là nền tảng để xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và kiến tạo hệ sinh thái Cloud nguồn mở minh bạch, vững mạnh.

Kết quả này đã đánh dấu Viettel từ một nhà mạng viễn thông triển khai Cloud, trở thành một Tập đoàn công nghệ có khả năng định hình tiêu chuẩn Cloud của thế giới. Đội ngũ kỹ sư Viettel được làm việc trực tiếp, cọ xát và thảo luận với các chuyên gia hàng đầu từ Google, RedHat, Ericsson... Công nghệ lõi của Viettel Cloud sẽ được tăng tốc trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất như theo chuẩn CNCF, giúp việc triển khai dịch vụ nhanh hơn, thông minh hơn và quy mô lớn hơn.