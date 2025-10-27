Từ 27-29/10, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 (VIDW 2025) diễn ra tại Ninh Bình và Hà Nội. Sự kiện do Bộ KH&CN chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Sự kiện năm nay nhấn mạnh các chiến lược, chính sách và khuôn khổ pháp lý để bảo đảm việc phát triển và quản trị AI theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Tuần lễ Số là sự kiện quốc tế thường niên, quy tụ khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, trong đó có lãnh đạo cấp bộ trưởng, trưởng đoàn các nước ASEAN, các đối tác chiến lược như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia.... lãnh đạo các tổ chức quốc tế như: Liên Hợp quốc (UN), Ngân hàng Thế giới (WB)...

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 (VIDW 2025) diễn ra tại Ninh Bình và Hà Nội quy tụ khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Việt Nam thúc đẩy hệ sinh thái AI nguồn mở

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo phải đi trong một “hành lang hẹp” – giữa hỗn loạn và kiểm soát, giữa tự do và nỗi sợ hãi.

Nhiệm vụ của chúng ta không phải là làm chậm đổi mới, mà là định hướng cho nó bằng sự khôn ngoan và trách nhiệm.

Một Nhà nước mạnh phải bảo vệ những giá trị nhân văn, trong khi một xã hội cởi mở phải khuyến khích sáng tạo và đối thoại. Chỉ khi giữ được trong “hành lang hẹp” ấy, AI mới thực sự phục vụ con người.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, đi trong “hành lang hẹp” là nghệ thuật của sự cân bằng: giữa toàn cầu và địa phương, hợp tác và chủ quyền, các tập đoàn công nghệ lớn và các doanh nghiệp khởi nghiệp, giữa công nghệ và ứng dụng, giữa sử dụng và làm chủ, giữa sáng tạo và kiểm soát, giữa hạ tầng toàn cầu và hạ tầng quốc gia, giữa dữ liệu mở và dữ liệu được bảo vệ, giữa AI tổng quát và AI chuyên biệt.

Hệ sinh thái AI nguồn mở sẽ giúp các quốc gia nhỏ và các doanh nghiệp khởi nghiệp cùng phát triển, làm chủ công nghệ tiên tiến.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo phải đi trong một “hành lang hẹp” – giữa hỗn loạn và kiểm soát, giữa tự do và nỗi sợ hãi. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là làm chậm đổi mới, mà là định hướng cho nó bằng sự khôn ngoan và trách nhiệm.

Nhận định về Việt Nam tại sự kiện này, ông Johnathan Banker đại diện UNESCO cho rằng, Việt Nam đã phát triển AI rất ấn tượng và đứng thứ 26 trên thế giới.

Việt Nam là quốc gia phát triển mạnh về hạ tầng số, có tỷ lệ người dân sử dụng Interrnet và Smartphone cao; có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực AI.

Tuy nhiên, ông Johnathan Banker nhấn mạnh, Việt Nam cần đảm bảo an toàn dữ liệu thông tin, đầu tư vào trung tâm dữ liệu và AI mạnh mẽ hơn nữa.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết mục tiêu phát triển tỉnh Ninh Bình đặt ra đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.

Ninh Bình sẵn sàng tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, trong đó có trí tuệ nhân tạo, để giải quyết các bài toán đặc thù của địa phương.

Ông Phạm Quang Ngọc cho rằng, Ninh Bình xác định Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 là cơ hội quý báu để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng kết nối hợp tác với các chuyên gia, tổ chức và tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghệ cao và chuyển đổi số của địa phương.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết địa phương xác định Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 là cơ hội quý báu để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng kết nối hợp tác với các chuyên gia, tổ chức và tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế.

Sáng kiến và chính sách về quản trị AI được đặt lên bàn nghị sự

Hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng về Quản trị trí tuệ nhân tạo tổ chức sáng 27/10 là điểm nhấn của chương trình. Mục tiêu của Hội nghị là tạo lập một diễn đàn cấp cao để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và chính sách về quản trị AI có trách nhiệm. Hội nghị sẽ góp phần khẳng định vai trò chủ động, sáng kiến và cam kết của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại sự kiện, sẽ có màn trình diễn công nghệ ngoài trời giới thiệu các sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Đây là cơ hội để các đại biểu, doanh nghiệp tham dự sự kiện trải nghiệm các công nghệ mới, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và quốc tế.

Xe tự hành được trình diễn tại sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội nghị, hội thảo và diễn đàn sẽ được tổ chức, tập trung vào 6 chuyên đề trọng tâm về 5G, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực số và doanh nghiệp công nghệ số.

Các hội thảo, diễn đàn nổi bật gồm: Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - Liên minh châu Âu, Diễn đàn Đối tác số Việt Nam - Tổ chức Hợp tác Số, Hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững, Hội nghị ASEAN về 5G và Hội thảo khu vực về chuyển đổi số dựa trên AI... Song song là các các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các đơn vị tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025, diễn ra các cuộc gặp song phương và hoạt động văn hóa - đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và tỉnh Ninh Bình với bạn bè quốc tế.