Ông Tôn Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Viglacera Hưng Yên (bên trái) nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Khu công nghiệp (KCN) số 01 nằm trên địa bàn hai xã Yên Mỹ và Xuân Trúc, giáp đường tỉnh 382B và kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữ vị trí chiến lược, cửa ngõ kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Dự án có quy mô gần 217 ha, tổng mức đầu tư 2.325 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 349 tỷ đồng, vốn huy động 1.976 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo đồ án quy hoạch 1/2000 đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt, KCN số 01 được định hướng phát triển theo mô hình KCN thế hệ mới, tích hợp hạ tầng xanh - công nghệ cao - quản trị thông minh, hướng tới các chuẩn quốc tế về vận hành và phát triển bền vững.

Phối cảnh KCN số 01 - Hưng Yên.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Tôn Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Viglacera Hưng Yên cho biết, việc nhận quyết định chủ trương đầu tư KCN số 01 là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ là niềm vinh dự của Viglacera Hưng Yên, mà còn là minh chứng cho niềm tin và tầm nhìn phát triển công nghiệp bền vững mà tỉnh Hưng Yên đang kiên định theo đuổi.

KCN số 01 được định hướng theo ba trụ cột chính. Thứ nhất, xanh và bền vững: Hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn cột A, tỷ lệ cây xanh trên 15%, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo. Thứ hai, thông minh và hiện đại: Ứng dụng hạ tầng số và mô hình quản lý “one-stop service” nhằm phục vụ hiệu quả các nhà đầu tư. Thứ ba là kết nối và cộng sinh: Hình thành hệ sinh thái công nghiệp - logistics - đô thị - dịch vụ, tạo hiệu quả kinh tế và giá trị xã hội bền vững.

KCN số 01 được định hướng phát triển theo 3 trụ cột chính: Xanh và bền vững, thông minh và hiện đại, kết nối và cộng sinh.

Khi đi vào hận hành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững, với GRDP tăng 10-11%/năm, quy mô khoảng 600.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 180 triệu đồng/năm.

Tầm nhìn đến 2045, Hưng Yên hướng tới trở thành thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương, là trung tâm công nghiệp, logistics và kinh tế biển mạnh của phía Bắc.

Việc triển khai KCN số 01 - Giai đoạn 1 cùng nhiều dự án trọng điểm khác của tỉnh sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực phía Bắc, khi hạ tầng đồng bộ, vị trí chiến lược và định hướng phát triển xanh - thông minh - bền vững được hội tụ, tạo sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, với nền tảng kinh nghiệm và hệ sinh thái công nghiệp trong hệ thống GELEX và Viglacera đã được khẳng định, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới của dòng vốn FDI, đóng góp tích cực cho mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đồng thời góp phần khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp Việt trong phát triển hạ tầng công nghiệp xanh và bền vững.

Đình Sơn