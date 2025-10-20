Mảnh ghép mới trong hệ sinh thái Vingroup được xem là biểu tượng sống hạnh phúc của thời đại ESG, nơi tuổi tác không còn là dấu chấm hết mà là khởi đầu cho một “bình minh thứ hai”.

Vin New Horizon hội tụ 5 giá trị cốt lõi: sức khỏe, tận hưởng, kết nối, an nhiên tài chính và giá trị truyền đời, mở ra một chuẩn mực mới về hạnh phúc tuổi vàng.

Mô hình Vin New Horizon sẽ được triển khai đầu tiên tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM)

Sức khỏe - Nền móng của hạnh phúc và trường thọ

Với người cao tuổi, sức khỏe chính là món quà quý giá nhất. Tại Vin New Horizon, chăm sóc y tế được xem là “trái tim” của mô hình sống, nghỉ dưỡng.

Bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao tại đây được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp các trung tâm nghiên cứu và điều trị lão khoa chuyên sâu, áp dụng các tiến bộ y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh.

Tương tự như những mô hình dưỡng lão tiên tiến tại Nhật Bản, châu Âu hay Mỹ, tại Vin New Horizon, sức khỏe người cao tuổi được chăm sóc như một hành trình chủ động, giúp họ kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh và duy trì sự độc lập. Đây chính là nền tảng để thế hệ từng đi nhanh tận hưởng chất “sống chậm” đúng nghĩa.

Hệ thống y tế 5 sao với các trung tâm nghiên cứu và điều trị lão khoa chuyên sâu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày như một kỳ nghỉ 5 sao

Ở Vin New Horizon, tuổi già không đồng nghĩa với sống thu mình mà là tận hưởng cuộc đời ở phiên bản viên mãn nhất. Không gian tại đây được quy hoạch như một resort 5 sao xanh mát, nơi người cao tuổi có thể bắt đầu ngày mới bằng hương trà buổi sớm, bài tập nhẹ trong vườn và những cuộc trò chuyện cùng bạn già bên biển hồ trong xanh.

Hệ thống khách sạn an dưỡng 5 sao, trung tâm trị liệu và phục hồi sức khỏe, những biệt thự Retreat Villa giữa thiên nhiên… được thiết kế để nuông chiều mọi giác quan và khơi gợi niềm cảm hứng sống của thế hệ đã từng đi qua nhiều năm tháng cuộc đời.

Điểm đặc biệt nhất của Vin New Horizon là các bậc cao niên có thể luân chuyển linh hoạt giữa các “làng Vin New Horizon” trên khắp Bắc - Trung - Nam, tận hưởng bốn mùa theo từng vùng miền mà vẫn được chăm sóc đầy đủ, không gián đoạn.

Chẳng hạn, vào mùa đông giá rét ở miền Bắc, một người cao tuổi bị viêm xoang có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại cơ sở ở miền Nam để tận hưởng khí hậu ấm áp, trong lành hơn. Mỗi điểm đến là một hành trình mới, giúp cuộc sống tuổi vàng luôn tươi mới, giàu trải nghiệm thay vì khép kín trong một không gian cố định.

Đây là đặc quyền hiếm có và khác biệt so với các mô hình dưỡng lão truyền thống, một phong cách sống “dịch chuyển mà không rời tổ ấm”.

Hạnh phúc và kết nối trong cộng đồng tinh hoa

Nếu sức khỏe là nền móng thì cộng đồng chính là linh hồn của Vin New Horizon. Trong đó, New Horizon Center chính là trái tim của đô thị hưu trí.

Tại đây, hàng chục câu lạc bộ và lớp học như đọc sách, bonsai, nhiếp ảnh, yoga, khiêu vũ, rèn trí nhớ chống Alzheimer hay học công nghệ… được tổ chức thường xuyên, giúp nuôi dưỡng trí lực, thể lực và tinh thần minh mẫn.

Đặc biệt, Học viện Minh Triết được xem là điểm nhấn khác biệt, là một “đại học mở cho người cao tuổi” - mô hình tiên phong tại Việt Nam, hiếm có trên thế giới. Trong khi các mô hình quốc tế như U3A (châu Âu) hay OLLI (Mỹ) chỉ dừng ở không gian học tập độc lập, thì Minh Triết lại được tích hợp ngay trong hệ sinh thái đô thị hưu trí tiêu chuẩn quốc tế, gắn kết chặt chẽ với chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể chất và đời sống cộng đồng.

Sống trong một cộng đồng năng động, người cao tuổi không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn trẻ trung trong tâm thế, phong phú trong trải nghiệm và giàu ý nghĩa trong từng ngày sống.

An nhiên tài chính - Khi tuổi già không còn là nỗi lo

Một cuộc sống an nhiên không chỉ đến từ môi trường yên bình mà còn từ cảm giác “mọi điều đã được chuẩn bị sẵn sàng”. Vin New Horizon mang đến sự an tâm dài hạn với chính sách bảo hiểm và quỹ hưu trí trọn đời, đảm bảo người cao tuổi được chăm sóc ở mức cao nhất và tự do tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Giá trị truyền đời

Vượt lên trên giá trị của một nơi an dưỡng tuổi vàng, Vin New Horizon còn là một di sản. Các căn biệt thự sang trọng nơi đây vừa là chốn nghỉ dưỡng 5 sao trong hệ sinh thái Vingroup, vừa là tài sản truyền đời có thể thừa kế cho thế hệ sau. Quan trọng hơn, nơi đây lưu giữ những giá trị gia đình, sự gắn bó, ký ức, tình thân, tạo thành “tài sản cảm xúc” song hành cùng giá trị vật chất.

Hiện, Việt Nam đang có hơn 16 triệu người cao tuổi và cũng là quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á. Trong bối cảnh đó, Vin New Horizon ra đời như là một lời hồi đáp nhân văn, mở ra một mô hình sống mới, nơi thế hệ tuổi vàng được chăm sóc toàn diện, kết nối và tận hưởng cuộc đời trọn vẹn.

Với quy mô 20-50 ha mỗi “làng Chân trời mới”, Vin New Horizon được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn minh của thời đại ESG, tiếp nối sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người” mà Vingroup theo đuổi.

Thế Định