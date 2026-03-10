“Đổi pin chỉ mất 2 phút, tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi năm”

Là một trong những mẫu xe máy điện mới ra mắt thị trường của VinFast trong quý I, Feliz II nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng nhờ công nghệ đổi pin. Reviewer Đình Nam nhận định, người dùng sẽ không phải quá băn khoăn về quãng đường di chuyển tối đa của xe vì hệ thống 45.000 tủ đổi pin đang hoàn thiện với tốc độ rất nhanh trên cả nước.

“Trên đoạn đường tại một địa phương mà đã có vài tủ đổi pin, rất dễ tìm. Về thao tác, chỉ cần dừng xe lại, lấy pin trong xe ra để đổi pin mới với khoảng 2 phút, có lẽ còn nhanh hơn so với đổ xăng thông thường”, reviewer Đình Nam nhận xét về công nghệ đổi pin mới xuất hiện.

Không dừng lại ở đó, người dùng vẫn có thể sạc pin cho Feliz II tại các trụ sạc công cộng. Sự kết hợp giữa mạng lưới trụ sạc V-Green và hệ thống trạm đổi pin biến Feliz II thành một cỗ máy di chuyển không giới hạn, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trên mọi hành trình, từ đi làm hằng ngày đến dạo phố cuối tuần.

Anh Trần Việt Hồng, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, không chỉ tiện lợi, Feliz còn giúp anh nhẹ gánh về chi phí nhờ chính sách miễn phí đổi pin tới giữa năm 2028 của VinFast.

“Với 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng, tương đương tối thiểu 800 km di chuyển, người dùng phổ thông hoàn toàn có thể sử dụng xe thoải mái. Điều này giúp tôi tiết kiệm cả triệu đồng so với xe xăng”, anh Hồng tính toán.

Anh Hồng cũng nhận định, chỉ trong vòng 1 tuần gần đây, giá xăng đã tăng tới hơn 30%. Với diễn biến leo thang hiện tại cùng tình trạng dòng người xếp hàng dài đổ xăng, sự linh hoạt và tiết kiệm của xe máy điện đổi pin khiến anh quyết tâm đặt cọc sớm.

Đặc biệt, chi phí bảo dưỡng của xe máy điện VinFast cũng thấp hơn đáng kể do tần suất bảo dưỡng thưa hơn và ít hạng mục cần thay thế hơn so với xe xăng. Bởi vậy, theo anh, bài toán kinh tế với xe điện tối ưu hơn hẳn, cả về ngắn hạn và dài hạn.

Cơ hội nhận loạt ưu đãi

Thừa hưởng những ưu điểm của dòng Feliz, Feliz II sở hữu vóc dáng cao ráo, thanh thoát, hướng tới đa dạng đối tượng người dùng. Khoảng sáng gầm xe lớn (134 mm) giúp người lái tự tin vượt qua những cung đường ngập nước hay leo lề một cách dễ dàng. Về vận hành, khối động cơ điện BLDC Inhub có công suất 3.000 W, tốc độ tối đa 70 km/h.

Với thiết kế và trang bị của Feliz II, anh Trần Việt Hồng cho rằng, mức giá niêm yết từ 24,9 triệu đồng rất cạnh tranh. Tuy nhiên, khách hàng đặt cọc sớm như anh sẽ được “cơn mưa” quyền lợi bao gồm: ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Đặc biệt, khách hàng đặt cọc xe sớm trước ngày 15/3/2026 còn được nhận thêm 1 triệu đồng.

Qua đó, anh Hồng tính toán, chi phí thực anh cần rút ví chỉ chưa tới 22 triệu đồng. Người mua như anh cũng có thể lựa chọn phương thức trả góp với 0 đồng vốn đối ứng với lãi suất ưu đãi.

Đó là chưa kể, khách hàng mua Feliz II nói riêng và xe máy điện VinFast nói chung trước thời điểm 31/3/2026 còn được tham gia quay số may mắn và có cơ hội trúng giải thưởng khủng từ chương trình khuyến mại có tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng gồm 26 ô tô điện VF 3 cùng 1.000 xe máy điện Evo Grand.

Tháng 3 đã bước sang tuần thứ hai, đồng nghĩa thời gian để nhận loạt liên hoàn ưu đãi từ VinFast chỉ còn tính bằng ngày. Bởi vậy, ngày càng nhiều khách hàng như anh Việt đang tranh thủ chốt cọc sớm cho cả bản thân và gia đình, để tối ưu quyền lợi cũng như sớm được nhận xe.