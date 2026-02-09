Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình mở rộng mảng xe máy điện ra quốc tế của VinFast, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của hãng tại một trong những thị trường xe máy lớn và năng động nhất thế giới.

Theo đó, VinFast đã ký MoU chiến lược với các đối tác đầu tiên tại Indonesia: K3, Citra Abadi Sedaya, PT. Bevos Auto Mandiri, PT. Sapta Jaya, MotorArt, PT. Sinergies Dua Kawan, PT. HINU… Đây đều là những đối tác có nền tảng lâu năm trong lĩnh vực phân phối ô tô, xe máy, sở hữu năng lực vận hành chuyên nghiệp, am hiểu thị trường và có khả năng triển khai nhanh theo tiêu chuẩn của VinFast.

VinFast ký kết Biên bản ghi nhớ với các đại lý phân phối chiến lược đầu tiên tại Indonesia.

VinFast sẽ bắt đầu triển khai mạng lưới phân phối tại khu vực Jabodetabek - trung tâm kinh tế và đô thị lớn nhất Indonesia từ quý II/2026 và sẽ mở rộng ra các khu vực khác trên toàn quốc

Tại Indonesia, VinFast dự kiến giới thiệu các dòng sản phẩm đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, cùng những mẫu xe mới sẽ tiếp tục được ra mắt. Danh mục sản phẩm được nghiên cứu, tinh chỉnh nhằm đáp ứng điều kiện khí hậu, mật độ giao thông cao tại các đô thị lớn và thói quen di chuyển của người dân Indonesia.

Trong năm 2026, VinFast đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạng lưới lên hàng trăm cửa hàng đại lý và xưởng dịch vụ trên toàn Indonesia. Mô hình phát triển được triển khai theo hướng linh hoạt, kết hợp hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ, giải pháp tài chính, hạ tầng sạc và đổi pin thông qua hợp tác với đối tác chiến lược V-Green.

Trước đó, VinFast đã công bố chiến lược đưa xe máy điện ra thị trường quốc tế và ký kết hợp tác với các đại lý tại Philippines. Theo kế hoạch, trong năm 2026, VinFast sẽ đẩy nhanh mở rộng kinh doanh xe máy điện ở 5 thị trường quốc tế trọng điểm gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Đây đều là những quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn, nhu cầu di chuyển đô thị cao và xu hướng chuyển đổi sang các giải pháp giao thông xanh ngày càng rõ nét.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế, cho biết: “Indonesia là thị trường chiến lược trong lộ trình toàn cầu hóa mảng xe máy điện của VinFast. Việc hợp tác với các đại lý hàng đầu bản địa thể hiện niềm tin của đối tác vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mô hình đổi pin linh hoạt và tầm nhìn dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng VinFast sẽ đồng hành cùng người tiêu dùng Indonesia trong hành trình hướng tới tương lai xanh hơn, văn minh hơn”.

Indonesia hiện là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới. Tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số cao tại các thành phố lớn cùng xu hướng chuyển dịch sang những giải pháp giao thông xanh đang mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho phân khúc xe máy điện. Các đại lý Indonesia tin tưởng vào tiềm năng phát triển dài hạn của VinFast tại đây, đặc biệt là với hệ sinh thái xanh toàn diện, năng lực sản xuất quy mô lớn và kinh nghiệm triển khai nhanh chóng tại nhiều thị trường của VinFast.

Chỉ sau hai năm hiện diện tại Indonesia, VinFast đã giới thiệu các dòng ô tô điện trải dài từ SUV điện đến những mẫu xe tối ưu cho dịch vụ vận tải, đồng thời đưa nhà máy tại Subang vào vận hành. Song hành với đó là quá trình mở rộng hệ sinh thái toàn diện, bao gồm mạng lưới đại lý và trung tâm hậu mãi, phát triển hạ tầng trạm sạc thông qua hợp tác với V-Green, cũng như hợp tác với các ngân hàng và công ty tài chính hàng đầu. Thông qua những chính sách linh hoạt và đột phá, VinFast đang tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng Indonesia tham gia vào cuộc cách mạng giao thông xanh toàn cầu.

