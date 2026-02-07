Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, các doanh nghiệp trong nước ước tính đã xuất xưởng khoảng 369.400 chiếc xe máy mới trong tháng 1/2026, tăng 7,3% so với tháng 12/2025 và tăng tới 55,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây chính là tháng Giêng có sản lượng cao nhất từ trước đến nay của ngành sản xuất xe máy Việt Nam.

Con số này cho thấy nguồn cung xe máy trên thị trường đang ở trạng thái dồi dào, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán. Khi sản lượng xuất xưởng tăng mạnh, các doanh nghiệp và đại lý chủ động hơn về hàng hóa, đồng thời mức độ cạnh tranh cũng gia tăng.

Cũng theo Cục Thống kê, tổng sản lượng sản xuất xe máy trong nước năm 2025 của Việt Nam đạt xấp xỉ 3,43 triệu chiếc, tăng 9,9% so với năm 2024.

Còn theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), toàn thị trường tiêu thụ hơn 2,61 triệu xe máy trong năm 2025, giảm khoảng 1,5% so với năm 2024. Trong đó, Honda tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi bán ra hơn 2,2 triệu chiếc, tăng khoảng 4,6% so với năm 2024 và chiếm tới 86% lượng tiêu thụ trong các thành viên VAMM.

Hiện, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam.

Lượng xe máy sản xuất mới trong tháng 1/2026 ở mức cao kỷ lục. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong khi doanh số của các hãng xe máy xăng truyền thống có phần sụt giảm so với 2024, các hãng xe máy điện ngoài khối VAMM lại tăng tốc đáng kể.

Chỉ tính riêng lượng xe máy điện VinFast bán ra thị trường Việt Nam đã lên tới 406.453 chiếc các loại trong năm 2025. Ngoài ra, các thương hiệu như Pega, Yadea, DatBike, Dibao, Detech hay Before All... cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các dòng xe máy điện.

Các chuyên gia cho rằng, năm 2026 là thời điểm bản lề, đánh dấu quá trình định hình lại thị trường xe máy tại Việt Nam khi các quy định hạn chế xe máy sử dụng động cơ xăng bắt đầu có hiệu lực rõ ràng hơn tại nhiều đô thị lớn. Dù lộ trình chuyển đổi đã được nhắc đến từ nhiều năm trước, nhưng đến 2026, các yếu tố pháp lý, hạ tầng và hành vi tiêu dùng mới thực sự hội tụ, tạo ra bước ngoặt mang tính cấu trúc cho toàn thị trường.

