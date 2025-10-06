Ngày 6/10 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal với vốn đầu tư ban đầu 10.000 tỷ đồng, hướng tới xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp – công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), với công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Như vậy, VinMetal sẽ chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ và đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam - lĩnh vực nền tảng của mọi nền kinh tế hiện đại.

Các sản phẩm chủ lực của VinMetal bao gồm thép tấm, thép dập thân xe, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt... Ảnh: VG

Theo thông tin từ Vingroup, VinMetal sẽ tập trung vào sản xuất thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ các ngành sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Các sản phẩm chủ lực bao gồm thép tấm, thép dập thân xe, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế hàng nhập khẩu và từng bước mở rộng xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực.

Việc ra đời của VinMetal trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu nội tại cho các mảng trọng yếu như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Bên cạnh đó, công ty cũng hướng đến chủ động cung ứng thép chất lượng cao cho các dự án hạ tầng và năng lượng quy mô lớn đang được nghiên cứu và đề xuất như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TPHCM – Cần Giờ hay Hà Nội – Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đồng thời là Tổng Giám đốc VinMetal, nhấn mạnh: “VinMetal không chỉ là một nhà máy sản xuất thép, mà là bước chuẩn bị cho tương lai hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam. Vingroup tin rằng việc làm chủ các ngành công nghiệp nền tảng sẽ giúp đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - nơi người Việt làm chủ công nghệ, vật liệu và năng lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.”

Đại diện Vingroup cũng chia sẻ, VinMetal đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thép xanh tại Việt Nam, áp dụng các công nghệ giảm phát thải carbon và tận dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất. Hướng đi này không chỉ giúp giảm dấu chân carbon, mà còn góp phần định hình tương lai bền vững cho ngành luyện kim và công nghiệp nặng quốc gia.

Thuộc trụ cột Công nghiệp – Công nghệ, VinMetal đồng thời là mảnh ghép nền tảng hỗ trợ trực tiếp cho lĩnh vực Hạ tầng, nơi Vingroup đang đẩy mạnh đầu tư với các dự án cầu, cảng, đường sắt và logistics. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển 5 trụ cột của Vingroup, bao gồm: Công nghệ – Công nghiệp; Thương mại – Dịch vụ; Thiện nguyện – Xã hội; Hạ tầng và Năng lượng xanh.

Việc chủ động sản xuất thép trong nước không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các công trình quy mô lớn, mà còn tăng cường năng lực nội sinh của ngành công nghiệp nặng Việt Nam, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.