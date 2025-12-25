Thay mặt Đảng, Chính phủ và người dân Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến ông bà Weiss.

Ông Peter Weiss (sinh năm 1925) và bà Cora Weiss (sinh năm 1934) là những người bạn Mỹ gắn bó, thủy chung với Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ. Ông bà đã góp tiếng nói quan trọng vào phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam cũng như việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ hai nước sau này.

Trong thời kỳ chiến tranh, hai ông bà đã bảo trợ và ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động phản chiến và nhân đạo, qua đó góp phần hình thành dư luận tiến bộ trong xã hội Mỹ ủng hộ Việt Nam. Bà Cora Weiss là một trong những gương mặt lãnh đạo nổi bật của phong trào phản chiến tại Mỹ, kiên trì đấu tranh yêu cầu chấm dứt ném bom, rút quân và tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam.

Tháng 9/2024, tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hữu nghị cho các cá nhân, trong đó có bà Weiss, vì có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước. Ảnh: TTXVN

Sau chiến tranh, ông bà Weiss tiếp tục là những nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động của Quỹ Hòa giải và phát triển Việt - Mỹ cũng như đóng góp tiếng nói mạnh mẽ vận động Chính phủ Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam.

Ông Peter Weiss là một trong những khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam bị cấm vận. Sau chuyến đi, ông đã trình bày tại hội nghị các thành viên TNI về tình hình Việt Nam, kêu gọi quốc tế ủng hộ công cuộc tái thiết và vận động Mỹ bỏ bao vây kinh tế với Việt Nam.

Chính những nỗ lực này đã tạo nền tảng nhân văn và dư luận tích cực cho tiến trình hòa giải, bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ và để lại di sản quý báu cho quan hệ nhân dân hai nước dựa trên sự đồng cảm, đoàn kết và niềm tin vào giá trị của hòa bình.

Ông bà Weiss cũng luôn quan tâm và gắn bó sâu sắc với ngành ngoại giao Việt Nam. Hai ông bà thường xuyên tham dự và tích cực hỗ trợ các hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại Mỹ.

Ở độ tuổi ngoài 90, bà Cora và ông Peter Weiss đã tham dự cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với bạn bè Mỹ bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 (9/2024).

Trong dịp này, bà Cora Weiss vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị.