Chiều 15/12, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Thời báo VTV phối hợp Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác và kể chuyện Mối duyên với Trung Quốc của tôi năm 2025, vinh danh 100 tác giả có tác phẩm xuất sắc vượt qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo.

Theo BTC, 100 giải thưởng gồm 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba và 40 giải Khuyến khích, được trao cho hai chủ đề: Những khoảnh khắc ấm áp trong hành trình tôi gặp gỡ Trung Quốc và Trung Quốc hiện đại hóa trong lăng kính của tôi.

Trao giải cho các tác giả giành giải Nhất.

10 tác phẩm giành giải Nhất gồm: Việt - Trung thâm tình hậu nghị (Nguyễn Hiếu Tín), Nhớ mùa ngân hạnh vàng (Vũ Kim Chi), Những kỷ niệm với nền văn hóa Trung Hoa và người dân Trung Quốc (Trần Văn Trạch), Không phải người nhà nhưng hơn cả người nhà: Nửa thế kỷ vẹn nguyên tình hữu nghị (Nguyễn Thị Mai Thùy)...

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung 2025. Sau gần 20 ngày phát động (11/11-30/11), Ban tổ chức nhận hơn 800 bài dự thi với nhiều hình thức sáng tạo như viết, ảnh và video.

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Thanh Thủy - Tổng Biên tập Thời báo VTV, Trưởng BTC nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là không gian để các tác giả chia sẻ ký ức, trải nghiệm và cảm xúc chân thực về đất nước, con người, văn hóa Trung Quốc, qua đó góp phần bồi đắp sợi dây gắn kết nhân văn giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm, ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết, các bài dự thi phong phú, sinh động, phản ánh đa dạng góc nhìn và cảm xúc, từ học tập, du lịch đến lao động, sáng tạo.

TS. Trần Thị Thanh Mai, Trưởng BGK cũng nhận định, điểm đặc biệt của mùa thi đầu tiên là sự tham gia của nhiều thế hệ, tạo nên những lát cắt thời gian giàu cảm xúc.

Các tác phẩm được vinh danh được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần giao lưu, hiểu biết và hữu nghị, góp phần củng cố mối quan hệ láng giềng bền chặt giữa Việt Nam và Trung Quốc.