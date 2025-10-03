Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng nay công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự lãnh đạo tỉnh.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm thông tin, Bộ Chính trị có chủ trương điều động, phân công, chỉ định ông Ngô Chí Cường - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Cường được phân công nhiệm vụ điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định về việc ông Trần Văn Lâu - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Trần Văn Lâu được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Trần Văn Lâu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ảnh: M.T

Bộ Chính trị cũng chỉ định các Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới gồm: Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh uỷ và ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh uỷ.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 có 83 thành viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 24 người.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Minh Trí - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, xuất phát từ tình hình thực tiễn và năng lực của cán bộ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công, điều động, chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Trí đánh giá ông Trần Văn Lâu được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trong giai đoạn mới.

Ông cho biết, Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm, bản lĩnh và năng lực của mình, ông Lâu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Lâu nói: Với tôi, đây là niềm vinh dự, cơ hội quý báu để học hỏi, rèn luyện và cống hiến cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Ông hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng phát triển, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội đề ra.