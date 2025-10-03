Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí sáng nay dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá, nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre (trước đây) đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Song, ông cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại.

Ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: H.T

Ông cho rằng, bước vào nhiệm kỳ mới, tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới cho mục tiêu phát triển.

Ông đề nghị phương hướng phát triển của tỉnh phải hội tụ 3 yêu cầu cơ bản: Khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế đặc thù; khắc phục triệt để những điểm nghẽn kéo dài; thích ứng linh hoạt với thời đại chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.

Lợi thế về kinh tế biển

Ông Lê Minh Trí gợi mở các vấn đề cho Vĩnh Long phát triển, nhấn mạnh tỉnh cần xác định nông nghiệp vẫn là nền tảng quan trọng.

Trong đó, tỉnh phải chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tỉnh cần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ toàn cầu.

Tỉnh phải xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất - chế biến - phân phối, để sản phẩm trái cây, dừa, thủy sản cùng những nông sản đặc sản khác không chỉ dừng ở những thị trường quen thuộc mà còn chinh phục được những thị trường khó tính nhất, mang lại giá trị cao hơn.

Đồng thời, công nghiệp và năng lượng phải trở thành động lực bứt phá. Ông Lê Minh chỉ ra, với lợi thế bờ biển dài, nguồn tài nguyên nắng và gió dồi dào, Vĩnh Long hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước, gắn với phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng sạch.

Công nghiệp chế biến phải được nâng tầm thành ngành trụ cột, không chỉ giải quyết đầu ra cho nông sản địa phương mà còn tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu. Muốn được như vậy, tỉnh cần ưu tiên thu hút các dự án chế biến sâu, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Ông Lê Minh Trí tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: H.T

Theo ông Lê Minh Trí, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, với đường bờ biển dài, hệ thống cảng biển, cửa sông, luồng hàng hải quốc tế thuận lợi, có tiềm năng khai thác phát triển, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến, vận tải đến du lịch ven biển, đô thị ven biển và năng lượng gió ngoài khơi.

Ông cho rằng, nếu tỉnh biết khai thác đúng mức, kinh tế biển sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa tỉnh vươn lên trong vùng và cả nước...

Người đứng đầu phải gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, không né tránh

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng đặc biệt lưu ý, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng đổi mới và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, phát triển; quan tâm cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc.

Ông đề nghị tỉnh Vĩnh Long tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và các quy định kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông nhấn mạnh, Vĩnh Long phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

“Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ này nhằm đặt nền móng cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Cần theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ những điểm nghẽn; những bất cập phát sinh và chủ động chỉ đạo tháo gỡ, khắc phục trong việc bố trí biên chế, đào tạo tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhất là cán bộ cấp xã, kể cả việc báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt quá thẩm quyền của địa phương”, ông nói.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, người đứng đầu phải thực sự tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không né tránh, không ngại khó khăn, thử thách...

Ông cũng đề nghị Vĩnh Long khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.