Ngày 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang có báo cáo gửi HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Thanh tra 4 cuộc, thu hồi hơn 44 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, trong kỳ, Thanh tra tỉnh triển khai 4 cuộc thanh tra, gồm 2 cuộc thanh tra chuyên đề và 2 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, 2 cuộc thanh tra chuyên đề tập trung vào công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Qua các cuộc thanh tra chuyên đề, cơ quan chức năng ban hành 5 kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 36 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 cá nhân; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung 1 văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị ban hành 1 văn bản quản lý, điều hành.

Qua thanh tra, tỉnh thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%, cùng 12.811,9m² đất; thu hồi về cơ quan, tổ chức, đơn vị (không thuộc ngân sách nhà nước) 41,851 tỷ đồng và xử lý khác 2.020,2m² đất.

Đối với 2 cuộc thanh tra trách nhiệm, Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Chủ tịch UBND xã Thành Thới và Chủ tịch UBND phường Tân Hạnh.

Kết quả, Thanh tra tỉnh đã ban hành 1 kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 3 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 3 cá nhân và tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với 14 cá nhân. Cuộc thanh tra còn lại đang trong quá trình dự thảo kết luận.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Ảnh: H.T

Về xác minh tài sản, thu nhập, qua hình thức bốc thăm, cơ quan chức năng lựa chọn 83/751 người thuộc diện xác minh và ban hành 80 kết luận xác minh.

Qua đó, cơ quan chức năng đề nghị tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các trường hợp có thiếu sót trong việc kê khai tài sản, thu nhập, cụ thể là yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm 26 trường hợp và rút kinh nghiệm 54 trường hợp.

Vĩnh Long cho biết, qua xác minh chưa phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật.

Chưa phát hiện vụ việc tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra

Báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết trong năm 2026, qua hoạt động giám sát, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện vụ việc liên quan đến tham nhũng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng không phát hiện trường hợp có liên quan đến hành vi tham nhũng.

Trong kỳ báo cáo, tỉnh không phát hiện, xử lý tài sản tham nhũng; không có vụ tham nhũng thuộc phạm vi theo dõi, quản lý được điều tra, truy tố, xét xử; không có trường hợp xử lý trách nhiệm người đứng đầu liên quan đến tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một số nơi còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, mang tính hình thức; các biện pháp phòng ngừa có lúc, có nơi chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên; qua thanh tra vẫn phát hiện một số đơn vị, địa phương có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao...