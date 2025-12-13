Chương trình có sự tham gia đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam.

“Ngọn đèn trí tuệ” nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai

Chương trình nghệ thuật chính luận “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” được xây dựng như một bản anh hùng ca tái hiện hành trình 80 năm kiến tạo nền dân chủ của đất nước. Đội ngũ thực hiện chương trình đã cố gắng để kiến tạo không gian nghệ thuật hòa quyện giữa tính chính luận trang trọng và chiều sâu cảm xúc.

Chương trình đưa khán giả trở về những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946... Ảnh: Phạm Thắng

Xuyên suốt chương trình là những ca khúc gắn liền với các thời kỳ lịch sử của dân tộc, từ “Tiến quân ca”, “Ngày Quốc hội”, đến giai điệu hào hùng “Nam Bộ Kháng chiến”, “Bão nổi lên rồi”, và “Đất nước trọn niềm vui” khắc họa khí thế sục sôi và niềm hạnh phúc vỡ òa khi đất nước thống nhất. Chương trình khép lại bằng những ca khúc khẳng định tinh thần vươn lên trong kỷ nguyên mới như “Thênh thang đường mới” và “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, mở ra viễn cảnh phồn vinh, hạnh phúc cho dân tộc.

Cùng với âm nhạc, chặng đường 80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc còn được thể hiện qua các hiệu ứng thị giác. Bà Quỳnh Như, phụ trách visual của chương trình, cho biết ý tưởng xuyên suốt được khởi nguồn từ tinh thần ngày 6/1/1946 - mốc son mở ra kỷ nguyên dân chủ của đất nước, khi người dân Việt Nam lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu ra người đại diện của mình.

Từ ngọn nguồn ấy, không gian chương trình được xây dựng như một dòng chảy ánh sáng, nơi mỗi nhiệm kỳ Quốc hội hiện lên như một “ngọn đèn trí tuệ” nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai.

Theo bà Quỳnh Như, êkíp thực hiện mong muốn khán giả không chỉ nghe lại lịch sử, mà còn được sống trong lịch sử, cảm nhận từng giai đoạn lập pháp, từng đổi thay của đất nước qua ánh sáng, âm thanh và hình ảnh hologram.

Hòa quyện công nghệ hiện đại và cảm xúc nghệ thuật

Không gian chương trình được xây dựng dựa trên sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và cảm xúc nghệ thuật, nhằm tôn vinh Quốc hội - biểu tượng của niềm tin, trí tuệ và khát vọng của nhân dân.

Bà Quỳnh Như chia sẻ, lịch sử Quốc hội là hành trình của tư duy lập pháp, của đổi mới thể chế và trí tuệ con người Việt Nam. Vì vậy, khi chuyển hóa thành ngôn ngữ thị giác, ê-kíp sáng tạo lựa chọn “ánh sáng” làm chất liệu chủ đạo - biểu trưng cho sự khai sáng, trí tuệ và bản lĩnh quốc gia.

Mỗi giai đoạn, mỗi khóa Quốc hội được thể hiện bằng một màu ánh sáng khác nhau, kết hợp tư liệu thật, hiệu ứng hologram và đồ họa 3D biểu tượng hóa. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm thị giác đa tầng, từ lá phiếu đầu tiên năm 1946 hiện lên giữa nền trời mùa xuân; đến tòa nhà Quốc hội tỏa sáng trong không gian dữ liệu 4.0. Ánh sáng vàng vươn lên ở khóa XV - biểu trưng cho “tư duy mới, kỷ nguyên mới”.

Cách tiếp cận này giúp người xem nhìn thấy lịch sử không chỉ như ký ức, mà như một hành trình chuyển động liên tục, nơi công nghệ tôn vinh giá trị con người và tinh thần dân chủ.

Chương trình hòa quyện nghệ thuật và công nghệ

Chương trình sử dụng tối đa công nghệ thị giác tiên tiến. Trong đó, nổi bật là hologram, đưa khán giả ngược dòng thời gian, chứng kiến lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đêm trước ngày Tổng tuyển cử 6/1/1946, với câu nói bất hủ: “Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn”, khẳng định sức mạnh của dân chủ - nơi lá phiếu của người dân trở thành nền tảng cho quyền lực Nhà nước.

Công nghệ còn được sử dụng để thể hiện những thành tựu lập pháp nổi bật của từng khóa Quốc hội, từ trong chiến tranh đến khi hòa bình, đổi mới, hội nhập và đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình.

Mỗi tiết mục, giai điệu, hình ảnh, hiệu ứng ánh sáng là mảnh ghép trong bức tranh lớn thể hiện hành trình 80 năm vinh quang của Quốc hội. Qua đó, chương trình không chỉ tái hiện lịch sử, mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Bích Đào