Tàu USS Thomas Hudner phóng tên lửa Tomahawk trong các cuộc tấn công vào Iran. Ảnh: U.S. CENTRAL COMMAND

Theo Wall Street Journal, 3 quốc gia trên, những nước bị Mỹ coi là mối đe dọa an ninh, lần đầu tiên chứng kiến một số loại vũ khí mới của Mỹ được sử dụng trong chiến đấu gồm các cuộc không kích chính xác tốc độ cao được trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ.

Các nhà phân tích cho hay, những nước này cũng thấy Mỹ nhanh chóng cạn kiệt các loại đạn dược quan trọng, đặc biệt là tên lửa tầm xa Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot. Ngoài ra, 3 quốc gia trên cũng chứng kiến máy bay không người lái (UAV) giá rẻ của Iran gây ra mối đe dọa cho các nước đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, làm thay đổi cách đánh giá các mối đe dọa hiện đại.

Tờ báo của Mỹ chỉ ra rằng một số thiết bị quân sự của Iran dựa trên công nghệ của Trung Quốc và Bắc Kinh muốn thu thập dữ liệu hoạt động, đặc biệt là cách Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

Đối với Nga, cuộc xung đột ở Iran là nguồn thông tin quan trọng để so sánh hiệu suất vũ khí của Mỹ và Iran, đặc biệt trong lĩnh vực máy bay không người lái - yếu tố ngày càng chiếm ưu thế trong các cuộc xung đột hiện đại.