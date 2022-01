MS 2022.008

Đang điều trị ung thư, bé gái Vũ Hà My 10 tuổi đối diện với hiểm nguy khi mắc phải Covid-19.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Vũ Thế Cảnh (đội 4, thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), người dân sống xung quanh đều cảm thấy xót xa. Con gái anh Cảnh, bé Vũ Hà My mới 10 tuổi đã mắc bệnh ung thư buồng trứng quái ác. Trong quá trình điều trị, con không may bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông nội bị mù, cháu mắc bệnh ung thư và nhiễm Covid-19

Tháng 9/2021, bé My xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội. Tại một phòng khám tư trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, các bác sĩ phát hiện buồng trứng cháu bé có một khối u, đề nghị gia đình chuyển con lên bệnh viện tuyến Trung ương nhằm điều trị kịp thời.

Ngày nhận tin con “lành ít dữ nhiều”, anh Cảnh thức trắng mấy đêm không tài nào ngủ nổi. Vợ chồng anh không thể ngờ, căn bệnh quái ác ập xuống con gái mình khi tuổi đời còn quá non nớt.

Dặn dò vợ ở nhà chăm sóc người cha mù loà và người mẹ ốm yếu liệt giường, anh Cảnh đưa con lên Hà Nội chữa bệnh. Cuối tháng 9/2021, My nhập viện Bệnh viện Việt Đức để tiến hành mổ cắt buồng trứng bên trái, đồng thời làm sinh thiết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con mắc bệnh ung thư buồng trứng. Dù đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những điều xấu nhất xảy đến song anh Cảnh vẫn rất đau lòng.

Mắc bệnh ung thư, bé My không may bị nhiễm Covid-19

Phẫu thuật xong, bé My chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều để truyền hoá chất. Chứng kiến những mảng tóc con dần rụng xuống, cơ thể con suy kiệt từng ngày, người cha không giấu nổi những giọt nước mắt.

"Bệnh của cháu chưa điều trị xong, lúc chuẩn bị ra viện nghỉ ngơi ít ngày thì đêm 26/12 phát hiện mắc Covid-19. Bản thân cháu bệnh nền nặng, vừa truyền hoá chất xong sức khoẻ rất yếu. Chúng tôi lo không biết có giữ nổi tính mạng cho con không", anh nghẹn ngào. Hiện tại, bé My đang được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị Covid-19.

Ngập trong nợ nần

Chi phí điều trị ung thư của bé Vũ Hà My vô cùng tốn kém. Vợ chồng anh Cảnh phải chạy vạy khắp nơi, hỏi vay số tiền lên đến hơn 60 triệu đồng. Dù được bảo hiểm chi trả nhiều loại viện phí nhưng tiền hoá chất ngoài danh mục hỗ trợ hơn 3 triệu đồng/đợt, mỗi tháng con phải truyền hoá chất 3 đợt, chưa kể những chi phí phát sinh khác.

Con mắc bệnh hiểm nghèo, nơi quê nhà, anh Cảnh còn người cha già 70 tuổi, đã mù loà hơn 50 năm nay do từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Mẹ anh bị biến chứng của tiểu đường và Parkinson phải nằm liệt giường.

Hoàn cảnh của cháu Vũ Hà My lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Trong khi đó, anh Cảnh chỉ là lao động tự do, nay đã nghỉ việc để theo con đi bệnh viện. Vợ anh làm giáo viên mầm non, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, đang chật vật chăm sóc con trai út học lớp 2. Càng ngày, kinh tế gia đình càng lâm vào cảnh kiệt quệ.

Chính quyền địa phương xã Cẩm Điền xác nhận, hoàn cảnh gia đình bé Vũ Hà My thuộc diện khó khăn. Hiện My đang điều trị ở bệnh viện nhưng vừa qua lại mắc Covid -19. Địa phương rất mong bé My sớm nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng để vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Vũ Thế Cảnh, ở Đội 4, thôn Mậu Tài, Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm giàng, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 0984887028.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.008 (bé Vũ Hà My)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.