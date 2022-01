MS 2022.006

Chưa hết vất vả vì con trai đầu bị viêm não gần 20 năm nay, chị Hải càng thêm bất hạnh khi con trai thứ hai gặp nạn dẫn đến chấn thương sọ não, liệt một nửa người.

Ngồi bên cạnh cậu con trai mới 10 tuổi đã liệt nửa người bên phải, chị Nguyễn Thị Hải (45 tuổi, ở thôn Đông Đoài, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) không ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cuộc đời chị chưa khi nào hết vất vả khi con trai đầu bị viêm não, con thứ hai lại rơi vào tình cảnh ngặt nghèo.

Gia đình chị Hải đã lâm vào cảnh kiệt quệ

Ngoài 20 tuổi, chị Hải lập gia đình. Hạnh phúc chớm mỉm cười với người phụ nữ ấy khi chị mang thai rồi sinh con trai đầu lòng là cháu Dương Huy Long (năm 1999). Tuy nhiên, lên lớp 1, Long phát hiện mắc chứng viêm não.

Căn bệnh quái ác gần như khép lại tương lai đứa trẻ ngây thơ đó. Long không nói được, cũng chẳng thể tự ăn uống. Mỗi lần cho con ăn, vợ chồng chị Hải vô cùng vất vả.

"Từ ngày con bệnh, vợ chồng tôi xác định phải nuôi con cả đời. Đến nay, cháu đã ngoài 20 nhưng nhận thức còn không bằng những đứa trẻ bình thường. Mỗi lần cho cháu ăn mất cả tiếng đồng hồ cũng chẳng xong”, chị Hải rưng rưng.

Năm 2011, vợ chồng chị sinh thêm cháu Dương Ngọc Sáng với mong muốn có chỗ dựa lúc về già. Chị Hải được an ủi phần nào khi Sáng lớn lên khoẻ mạnh, bình thường.

Tuy nhiên, tai ương một lần nữa xảy đến. Khoảng 3 tuần trước, trong lúc chơi đùa cũng bạn học, Sáng bị ngã, choáng váng phải vào phòng y tế của trường. Hết giờ học, con đi bộ về bình thường. Chỉ đến lúc ăn cơm, chị Hải phát hiện con khóc thét lên, bố mẹ gọi cũng không trả lời được, người đổ mồ hôi.

Quá hoảng loạn, chị vội bắt xe đưa con đến bệnh viện huyện, rồi Bệnh viện Nhi tỉnh Ninh Bình. Qua chụp chiếu và làm xét nghiệm, các bác sĩ kết luận Sáng bị tụ máu trong não, giãn hộp sọ, cần phải phẫu thuật gấp bởi nếu chuyển lên tuyến trên sẽ không kịp, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng.

Thời điểm chuẩn bị lên bàn mổ, Sáng đã rơi vào trạng thái hôn mê, mất tri giác không còn khả năng nhận thức. Nhờ sự nỗ lực của bác sĩ, con tạm thoát khỏi cơn nguy kịch. Song hiện tại, con đã bị liệt một nửa người bên phải, không thể vận động được.

Hoàn cảnh cháu Dương Ngọc Sáng lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Rơi vào tình cảnh đó, gia đình vốn chỉ làm nông, thu nhập không đủ ăn bỗng chốc hoảng loạn. Đưa con đi viện, chị Hải vét sạch cả nhà cửa chỉ có đúng 1 triệu đồng. Chồng chị phải hỏi vay khắp nơi mới thêm được 20 triệu đồng nữa. Toàn bộ số tiền này dùng để chi trả viện phí, các loại thuốc bổ trợ, các khoản sinh hoạt phí khác suốt 3 tuần nay.

Rưng rưng ôm con vào lòng, chị Hải cho biết, trong người chị lúc này còn đúng 1 triệu đồng. Trong khi đó, dự kiến sau phẫu thuật, cháu Sáng có thể phải bước vào quá trình phục hồi đầy gian nan nếu không gặp thêm bất kỳ biến chứng nào.

Đứng trước tình cảnh đầy éo le, chị Hải bất lực: "Tôi chỉ còn một đứa con khoẻ mạnh, sao ông trời nỡ đày đoạ ra nông nổi này. Giờ chúng tôi không còn cách nào nữa rồi, biết phải làm sao đây?".

Ông Nguyễn Văn Lịch, Chủ tịch xã Yên Lâm xác nhận: Hoàn cảnh gia đình chị Hải thuộc diện khó khăn ở địa phương. Chị có con trai lớn bị bệnh về não, nay con nhỏ lại rơi vào cảnh ngặt nghèo. Rất mong mọi người quan tâm, giúp đỡ đến các cháu.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hải, thôn Đông Đoài, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0365710313.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.006 (chị Nguyễn Thị Hải)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.