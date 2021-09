MS 2021.239

Mắc căn bệnh rối loạn đông máu khiến anh Ngân đối mặt với nhiều nguy hiểm. Mặc dù vậy, vợ chồng anh vẫn phải gắng gượng để chăm sóc mẹ già tai biến nằm liệt giường nhiều năm nay.

Trong căn nhà xuống cấp trầm trọng ở xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định), chị Trần Thị Thanh đang cẩn thận bón từng thìa cháo cho người mẹ già nằm trên giường. Mẹ chồng chị bị tai biến dẫn đến liệt toàn thân, nằm một chỗ suốt nhiều năm nay. Do nằm quá lâu, bà bị viêm nhiễm da thịt dẫn đến lở loét đầy đau đớn. Một trận mưa lớn bất ngờ ập xuống, căn nhà cũ kỹ không che chắn nổi, nước nhỏ xuống giường ướt đẫm.

Vừa chăm mẹ liệt giường, chị Thanh còn phải lo tiền viện phí cho chồng bị rối loạn đông máu

Vợ chồng chị Thanh từ lâu đã mong mỏi sửa sang, xây lại căn nhà kiên cố hơn cho mẹ già không phải chịu cảnh dột nát. Thế nhưng lúc này, anh Đoàn Văn Ngân lại mắc căn bệnh rối loạn đông máu, không chỉ sức khoẻ giảm sút mà tính mạng cũng bị đe doạ.

Vết thương ở đùi trái sau một lần anh Ngân va chạm vào tủ, tạo thành vết máu tụ, tưởng chừng không có gì nguy hiểm cho đến đầu năm 2020, vết thương sưng to lên, đến tháng 1/2021 thì vỡ ra, không cầm được máu. Gia đình lo sợ đưa anh đến Viện huyết học và truyền máu Trung ương điều trị.

Qua đánh giá, các bác sĩ kết luận anh Ngân mắc chứng rối loạn đông máu. Căn bệnh này xác định sẽ phải điều trị cả đời và thuộc vào loại bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật chỗ máu tụ bị vỡ cho anh Ngân. Vết thương còn có dấu hiệu hoại tử.

Bệnh tình của anh Ngân rất phức tạp, cần điều trị lâu dài và chi phí tốn kém

Do vết thương khó liền, anh Ngân phải phẫu thuật 3 lần, nạo viêm, cắt lọc tổ chức hoại tử và đặt máy hút dịch liên tục trong khoảng ít nhất 6 tháng liên tục. Chi phí đi thay máy lọc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khoảng 3 triệu đồng/lần, tính ra hết gần 19 triệu đồng/tháng. Toàn bộ chi phí này nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Nhưng nếu không đặt máy thì phần hoại tử sẽ nặng hơn, anh Ngân có thể mất khả năng vận động, nằm bất động một chỗ suốt đời.

Cơn cùng quẫn của gia đình nghèo

Đứng trước mối đe doạ từ căn bệnh hiểm nghèo, anh Ngân rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Lắm lúc, anh bảo vợ: “Tự dưng thành gánh nặng, làm khổ vợ khổ con. Thà tôi chết đi còn hơn chứ sống thế này khổ quá”.

Chị Thanh chỉ biết nghẹn ngào động viện chồng: "Anh cứ cố gắng chữa bệnh, sau còn làm chỗ dựa cho gia đình. Anh có mệnh hệ nào thì em và con biết sống sao đây".

Gia đình anh Ngân, chị Thanh đã lâm vào bế tắc

Để có tiền xoay sở cho chồng, chị Thanh đã vay khắp nơi hơn 60 triệu đồng. Đồng lương công nhân của chị vốn ít ỏi, để không bị mất việc, chị chỉ có thể nghỉ không lương 1 tháng. Anh Ngân phải tự chăm sóc mình trong bệnh viện.

Chưa hết, cuối tháng 7 vừa qua, khi vừa hết hạn nghỉ không lương, chị Thanh từ Hà Nội trở về quê thì phải đi cách ly do Hà Nội bùng dịch. Thu nhập không có, sinh hoạt trong nhà thiếu thốn trầm trọng. Các con của anh chị còn quá nhỏ, đứa lớn mới học lớp 8, đứa nhỏ vừa lên lớp 2, chưa giúp được gì cho gia đình.

Ở căn nhà tồi tàn, hai đứa trẻ vẫn ngày đêm mong bố về, thèm được gặp bố, nghe bố kể chuyện. Suốt 7 tháng qua anh Ngân nằm viện, các con ngày nào cũng mong ngóng. "Con trai lớn còn bảo hay mẹ cho con nghỉ học, con đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố", chị Thanh bật khóc.

Bệnh tật, nghèo khó đẩy gia đình bất hạnh vào bước đường cùng. Vợ chồng anh Ngân, chị Thanh chỉ còn biết đặt hy vọng vào sự chung tay giúp đỡ từ phía bạn đọc.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Thanh, ở xóm 23, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0941637329.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.239 (Anh Đoàn Văn Ngân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436