MS 2021.236

Mắc căn bệnh ung thư máu ác tính, cơ thể đứa trẻ 1 tuổi như bị bào mòn, da dẻ tím tái, xanh xao khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Đẩy chiếc xe nôi đi dọc hành lang Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, chị Phạm Thị Thu Thuý (30 tuổi, quê Nam Định) chỉ mong giấc ngủ của con trai kéo dài hơn một chút. Bởi, suốt một ngày ròng, đứa trẻ bị những cơn đau, cơn sốt hành hạ đến mệt lả sau đợt truyền hoá chất.

Con trai chị Thuý, bé Nguyễn Hoàng Thịnh mới được 1 tuổi. Đã hơn nửa năm từ Tết Âm lịch cho đến tận bây giờ, con phải gắn bó với bệnh viện thường xuyên vì mắc bệnh ung thư máu dạng Lơ xê mi cấp dòng tuỷ.

Mới 1 tuổi, Thịnh đã mang trong mình 2 căn bệnh quái ác

Chị Thuý đau đáu nhớ lại những ngày tháng bắt đầu cho chuỗi tai ương xảy đến với gia đình mình: “Khoảng 23 Âm lịch, khi gia đình chuẩn bị đón Têt thì con lên cơn sốt. Cứ nghĩ trẻ con ốm sốt bình thường thôi, không ngờ đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương, ngoài viêm phổi, bác sĩ còn nghi là ung thư máu".

Đó là một cái Tết buồn nhất trong cuộc đời chị Thuý. Bởi cả Tết, mẹ con chị phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Do còn quá nhỏ, Thịnh phải trải qua đến 4 lần chọc tuỷ bên để xét nghiệm.

Ít ngày sau, con được chuyển sang Viện Huyết học và truyền máu Trung ương để điều trị ung thư máu. Đứa trẻ mới 1 tuổi tiếp tục bị chọc tuỷ thêm 1 lần nữa để xác định chính xác loại ung thư máu mắc phải.

Chứng kiến con đau đớn đến ngất lịm, gào khóc trong hoảng sợ, chị Thuý khổ sở như muốn chết đi. Chị chỉ mong mình gánh chịu những cơn đau đó thay con. Truyền hoá chất từ ngày 25 Âm lịch đến hết mùng 10 năm mới, Thịnh được bác sĩ cho về nhà ít ngày để tĩnh dưỡng, chuẩn bị cho đợt truyền tiếp theo.

Song chưa đầy một tuần, do tình trạng chuyển biến nặng hơn, con tiếp tục phải nhập viện. Kể từ lúc đấy cho đến nay, đứa trẻ đó phải truyền hoá chất 4 lần. Giờ đây, tính mạng con vẫn bị đe doạ hàng ngày khi chỉ số tiểu cầu tụt sâu dù bác sĩ đã tiến hành tiêm kích cầu.

Khó khăn chồng chất

Gia đình bé Thịnh có hoàn cảnh hết sức éo le. Ông nội con qua đời do bệnh ung thư vòm họng. Mẹ làm lao động tự do, thu nhập bất bênh. Bố con sau tai nạn lao động bị viêm cột sống dính khớp, đi lại khó khăn, sức khoẻ suy giảm. Đến nay, cả bố và mẹ đều túc trực tại bệnh viện chăm con, hoàn toàn không kiếm ra tiền.

Bé Nguyễn Hoàng Thịnh đang cần sự hỗ trợ từ cộng đồng

Để có tiền cho con chữa bệnh, chị Thuý buộc phải đi vay mượn khắp nơi mới gom đủ 50 triệu đồng, nhưng số tiền này nhanh chóng hết sạch sau 4 đợt hoá chất. Dù đã 1 tuổi nhưng Thịnh nặng chỉ vỏn vẹn 7kg, cơ thể gầy gò.

"Chồng tôi cũng bất lực. Gia đình bên nội neo người, trách nhiệm dồn lên vai chồng tôi là con trưởng. Vậy mà bản thân anh ấy mất sức lao động, con ốm đau không tiền chạy chữa...", chị oà khóc.

Nhìn đứa trẻ chìm vào giấc ngủ sâu, chị biết đây là giây phút hiếm hoi con được bình yên từ lúc chào đời. Vợ chồng chị đã hoàn toàn không còn khả năng lo viện phí cho con. Tính mạng bé Nguyễn Hoàng Thịnh giờ đây chỉ biết trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.

Phạm Bắc

