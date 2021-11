Dự án chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cơ bản nhưng Công ty Đất Xanh Long An đã thu tiền của nhiều khách hàng bằng hình thức ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hoà) do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An (Công ty Đất Xanh Long An) làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 26/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm đối với ông Nguyễn Phú Thuận (43 tuổi, ngụ huyện Đức Hoà, Long An) và bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (50 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM).

Ông Nguyễn Phú Thuận và bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, hai người đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm.

Theo cơ quan điều tra, ông Thuận và bà Hồng được xác định có liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh.

Sau khi khởi tố vụ án vào ngày 1/12/2020, cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, xác minh tại nơi cư trú của ông Thuận và bà Hồng nhưng không xác định được hai người hiện đang ở đâu. Do vậy, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm.

Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam có quy mô 7ha, toạ lạc tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Dự án được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư vào tháng 7/2017.

Tại kết luận về việc thanh tra toàn diện dự án ban hành ngày 29/6/2020, UBND tỉnh Long An đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty Đất Xanh Long An.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Công ty Đất Xanh Long An không phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng;

Dự án được thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện bồi thường nên chưa được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Ngày 5/7/2019, Công ty Đất Xanh Long An bị xử phạt 40 triệu đồng về hành vi xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khi không có giấy phép xây dựng. Bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn không thực hiện.

Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam.

Theo UBND tỉnh Long An, đến thời điểm thanh tra Công ty Đất Xanh Long An vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng, chưa thực hiện thủ tục xin giao đất, xây dựng, cũng như đủ điều kiện bán.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tiến hành ký kết với nhiều người dân bằng các hình thức như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp là trái quy định. Đồng thời, phớt lờ các quy định phải hoàn tất hạ tầng và nghĩa vụ tài chính trước khi kinh doanh.

Được chấp thuận với tên Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam, nhưng công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân với tên dự án là Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường II là không có thật.

Vào tháng 5/2018, mặc dù người đại diện theo pháp luật, giám đốc Công ty Đất Xanh Long An là bà Nguyễn Thị Kim Liên tuy nhiên bà Di Thị Kim Liên vẫn đứng tên giám đốc để ký hợp đồng với khách hàng.

Đáng nói, còn có ông Nguyễn Hoàng Nhật Đăng dù không phải người đại diện theo pháp luật, giám đốc công ty nhưng vẫn ký 5 hợp đồng giao dịch với khách hàng.

Đoàn thanh tra đã nhận thông tin, tài liệu do 36 người dân cung cấp với 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, biên lai nộp tiền với số tiền đã chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư là hơn 21,7 tỷ đồng.

Khi đoàn thanh tra lấy ý kiến, các cơ quan chuyên môn như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp đều cho rằng, Công ty Đất Xanh Long An chưa được giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ký kết hợp đồng với khách hàng là trái quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

