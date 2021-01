Tết năm nay, nhiều gia đình tại Hà Nội chọn đi chơi vùng biển nắng ẩm nên đến thời điểm này, giá vé máy bay từ Hà Nội đi Phú Quốc đang đắt hơn cả vé bay từ TP.HCM ra Hà Nội ăn Tết.

Cụ thể, giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc đi mùng 2 Tết (13/2), về mùng 5 (16/2) đang có giá khá đắt đỏ.

Nếu bay muộn từ Hà Nội, giá vé rẻ nhất của Vietjet là 1,9 triệu đồng/chặng (bay lúc 17h50 mùng 2 Tết) chưa gồm thuế phí, bay về rẻ nhất của Vietnam Airlines với 1,6 triệu đồng (đã gồm thuế phí) nhưng giờ bay rất muộn, vào 23h55 đêm mùng 5 Tết. Còn mức giá cao nhất cả đi và về vào khoảng 3,55 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí) của Vietjet Air.

Trong khi đó, tại Bamboo Airways, giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 2,8-3,38 triệu đồng (bay lúc 16h35 và 7h50 phút sáng mùng 2 Tết, chưa gồm thuế phí), bay về giá thời điểm này (chiều 22/1) là 4,5 triệu đồng và hạng thương gia là 5,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, hành khách có thêm sự lựa chọn nếu bay Vietravel Airlines, với mức giá vé phổ thông chặng đi dao động từ 600.000-1,8 triệu đồng (chưa gồm thuế phí) và chặng về về 2,2 triệu đồng (chưa thuế phí).

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán 20210 khá đắt đỏ so với ngày thường (ảnh chụp màn hình)

Các công ty lữ hành cho hay, Tết năm nay, rất nhiều du khách phía Bắc lựa chọn đi chơi ở vùng biển nắng ấm như Phú Quốc. Tuy nhiên, chỉ vùng biển này nước ấm có thể tắm được nên được khách du lịch lựa chọn nhiều hơn cả, còn đường bay tới các vùng biển khác như Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang, Đà Nẵng,... giá vé vẫn bình thường.

Chính vì vậy, từ Hà Nội đi Phú Quốc, càng đặt vé máy bay sát ngày khởi hành, giá vé càng cao. Tuy nhiên, do nguồn cung khách sạn ở Phú Quốc tương đối nhiều nên giá phòng không quá căng thẳng.

Thấy giá vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc đi mùng 2, về mùng 5 Tết (cho kịp mùng 6 đi làm) đắt đỏ, khoảng 5,5-6 triệu đồng/người/khứ hồi, nên gia đình chị Lê Hoàng Ngân ở Đống Đa (Hà Nội) liền lùi ngày đi chơi Phú Quốc xuống mùng 4, về mùng 7 Tết. Nhờ đó, giá vé bay giảm đi đáng kể. Qua đại lý, tiền vé máy bay và phòng khách sạn (ăn 3 bữa) gồm cả vé tham quan các dịch vụ, trò chơi cho 7 người, đi 4 ngày 3 đêm, hết tổng cộng 50 triệu đồng.

Trái ngược lại, giá vé máy bay ra Hà Nội ăn Tết lại khá dồi dào và hợp lý, thậm chí thấp hơn nhiều so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Tại Vietjet Air, giá vé máy bay từ TP.HCM đi Hà Nội và ngược lại, tính từ 25 tháng Chạp (tức 6/2/2021), về mùng 5 Tết (tức 16/2/2021) trung bình một chặng từ 1,879 triệu đồng (đi) và 1,679 triệu đồng (về) chưa thuế phí.

Giá vé bay Vietnam Airlines dao động từ 2,5-2,9 triệu đồng/chặng, trung bình là dưới 3 triệu đồng (đã gồm thuế, phí). Hiện tại, vé máy bay Tết còn rất nhiều ở các hạng vé, giờ bay.

Đến thời điểm này vé máy bay Tết còn nhiều và khá dồi dào (ảnh minh họa)

Trong khi đó, giá vé máy bay Tết của "tân binh" Vietravel Airlines mở bán trung bình chỉ 1,15-2,15 triệu đồng/chặng (chưa gồm thuế, phí).

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cho hay, cao điểm Tết năm nay tính từ 27/1-26/2/2021 (tức ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch), tập trung toàn bộ vào thị trường nội địa.

Trong giai đoạn Tết 2021, các hãng khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay nội địa/ngày, tăng 28% so với cùng kỳ Tết năm trước và ngày cao điểm nhất đạt 1.200 chuyến, tăng 25,3% so với cùng kỳ Tết năm trước.

Cụ thể, Vietnam Airlines và Vasco khai thác trung bình 379 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 504 chuyến/ngày, tăng tương ứng 35,5% và 31% so với Tết năm trước. Vietjet Air khai thác trung bình 371 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 375 chuyến/ngày, tăng tương ứng 17% và 28% so với Tết năm trước. Bamboo Airways khai thác trung bình 180 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 190 chuyến/ngày, tăng tương ứng 27,5% và 34% so với Tết năm trước. Jestar Pacific khai thác trung bình 124 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 130 chuyến/ngày, tăng tương ứng 25% và 28% so với Tết năm trước.

Riêng Vietravel Airlines mới gia nhập thị trường khai thác 16 chuyến/ngày.

Bên cạnh các chuyến bay vào khung giờ ban ngày, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng tải khai thác các chuyến vào khung giờ đêm từ 22h00 đến 07h00 sáng ngày kế tiếp với tổng số chuyến bay trung bình khoảng 140-150 chuyến/ngày.

Để phục vụ nhu cầu khách đi lại tăng cao vào dịp Tết, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã cải tạo, mở rộng sảnh A nhà ga quốc nội, bổ sung quầy làm thủ tục, thực hiện phân luồng giao thông phía trước nhà ga; cảng Nội Bài mở rộng phòng khách hạng thương gia; cảng Đà Nẵng mở rộng phòng chờ cửa boarding 1-3; cảng Côn Đảo đã điều chỉnh sơn tín hiệu khu vực sân đỗ máy bay đáp ứng khai thác tàu bay E195.

Tổng năng lực sân đỗ máy bay tại các cảng hàng không đạt 360 vị trí đỗ, đáp ứng nhu cầu sân đỗ tàu bay của các hãng hàng không.

Để đảm bảo việc đi lại thuận tiện dịp Tết, Cục Hàng không Việt Nam lưu ý hành khách: - Chủ động mua vé sớm trên các websiste bán vé của các hãng hàng không và tại các đại lý chính thức để có thể có được giá vé hợp lý, hành trình phù hợp và tránh bị thiệt hại bởi các đối tượng lừa đảo; - Ra sân bay trước 2 tiếng trước giờ khởi hành, tuân thủ các quy định của các hãng hàng không về hành lý ký gửi, hành lý xách tay và khi thực hiện check-in; - Thực hiện việc khai báo y tế trước chuyến bay và đeo khẩu trang.

Ngọc Hà