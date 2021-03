Theo trang quân sự Navy.mil, cuộc diễn tập GASWEX 21 là cơ hội để các bên tham gia tăng tương tác khi tác chiến an ninh hàng hải, tác chiến chống ngầm.

Các bên tham gia cuộc diễn tập GASWEX 21 tại Vịnh Oman và biển Ảrập hôm 21/3 gồm cụm tàu sân bay Charles De Gaulle trong biên chế Hải quân Pháp; tàu khu trục JS Ariake của Nhật Bản; tàu hộ tống BNS Leopold I (F 930) của Bỉ; tàu sân bay trực thăng Makin Island và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Port Royal cùng nhiều tiêm kích F-35, F16 thuộc biên chế Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay Pháp và các tàu chiến tham gia tập trận hôm 21/3 tại Vịnh Oman. Ảnh: Navy.mil

“Với việc huấn luyện chung, những cuộc diễn tập như thế này cho phép các lực lượng hải quân có thể phát triển hiệu quả nhiều kỹ năng cần thiết trong việc xử lý những mối đe dọa tới an ninh khu vực, tự do hàng hải và dòng chảy thương mại tự do ở Trung Đông”, trang quân sự Navy.mil trích thông cáo được Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ đưa ra.

Boong tàu sân bay trực thăng Makin Island của Mỹ. Ảnh: Navy.mil

"Đây là một trong nhiều cuộc tập trận mà Mỹ tham gia với các quốc gia đối tác trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) hàng năm, để tăng cường quan hệ đối tác và khả năng tương tác”, thông cáo viết thêm.

Theo hãng tin RT, cuộc tập trận trên diễn ra tại Vịnh Oman và biển Ảrập trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington-Tehran ngày một gia tăng, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bế tắc trong việc thuyết phục Iran quay trở lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân JCPOA.

Tàu khu trục USS Port Royal của Mỹ tham gia tập trận tại Vịnh Oman. Ảnh: Navy.mil

Tàu hộ tống FS Provence (D 652) của Pháp. Ảnh: Navy.mil

Tàu sân bay trực thăng Makin Island và tàu sân bay Charles De Gaulle. Ảnh: Navy.mil

browser not support iframe.

Video: Defense Flash News

Tuấn Trần

Iran trình làng 'thành phố tên lửa' mới Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố video về một “thành phố tên lửa” mới được khánh thành tại một địa điểm chưa được tiết lộ.