Tối 19/11, Công ty Anphabe và Intage Việt Nam công bố danh sách Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Group) tiếp tục được Anphabe vinh danh Top 35 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 – Khối Doanh nghiệp lớn, đồng thời giữ vị trí Top 4 trong nhóm ngành CNTT, Phần mềm & Ứng dụng và TMĐT.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG tại tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức.

VNG cũng được ghi nhận là Top 1 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn trong ngành CNTT và nằm trong Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025.

Bảng xếp hạng do Anphabe phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường Intage thực hiện, dưới sự bảo trợ của VCCI. Khảo sát thu thập ý kiến từ hơn 73.000 người đi làm, 7.000 sinh viên và 650 doanh nghiệp hàng đầu thuộc 18 ngành nghề, mang đến đánh giá độc lập và khách quan về môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhờ chiến lược nhân sự khác biệt, mang tầm nhìn dài hạn, cùng những triết lý nhất quán về phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp, VNG đã nhiều lần góp mặt trong danh sách Những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và châu Á.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG, chia sẻ: “Ở VNG, chúng tôi luôn tin vào tiềm năng và khả năng trưởng thành của mỗi người. Sẽ không có công việc hoàn hảo, cũng không có tổ chức hay con người hoàn hảo… Chúng tôi chọn đồng hành cùng nhân viên trên hành trình dài, để qua từng năm, mỗi bước trưởng thành của mỗi người đều trở thành một phần động lực giúp VNG tiến về phía trước. Đó cũng chính là tinh thần Grow People mà VNG theo đuổi.”

Hành trình trưởng thành của từng Starter tại VNG bắt đầu từ những điều rất cơ bản và cụ thể nhưng tạo nên trải nghiệm lâu dài: một không gian làm việc đủ tốt để mọi người muốn gắn bó.

Không gian làm việc tại VNG Campus.

VNG Campus là một không gian mở, hiện đại, đa dạng tiện ích, chăm sóc “tháp nhu cầu” của nhân viên tỉ mỉ tới những chi tiết nhỏ như gym, yoga, thể thao, bơi, căn-teen, nhiều lựa chọn F&B uy tín như Highland, 7-11, Phúc Long, Starbucks,… Nhiều hoạt động thể thao nội bộ được tổ chức định kỳ, từ CLB VNG Run, các đội thi Iron man, giải chạy thường niên UpRace... nuôi dưỡng tinh thần gắn kết và thói quen vận động.

Campus cũng là nơi tổ chức nhiều cùng nhiều hoạt động gắn kết nội bộ quy mô lớn, giúp kết nối hơn 4000 nhân viên đến từ hơn 20 quốc tịch.

Các đội nhóm tại VNG luôn được thử nghiệm các ý tưởng mới vào thực tế. Nhiều sáng kiến nhanh chóng mang lại tác động lớn, từ GreenNode thương mại hóa giải pháp AI chỉ trong chưa đầy 6 tháng, đến việc Zalo phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt from-scratch đạt năng lực tương đương GPT-4.0.

VNG không lựa chọn vận hành một cách quá thận trọng hay bảo thủ, mà chủ động chấp nhận rủi ro ở mức hợp lý để đổi lấy những năng lực và kinh nghiệm mới cho tổ chức. Chính nhờ văn hóa “dám thử, dám sai”, người VNG luôn sẵn sàng cả về năng lực lẫn tinh thần cho những “thử thách” không ngừng xuất hiện.

“Chúng tôi mong muốn mỗi nhân viên đều trải nghiệm cảm giác ‘làm việc tại VNG là điều tuyệt vời nhất’, cũng như luôn cảm thấy có cơ hội để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình tại đây”, bà Trần Xuân Ngọc Thảo nhấn mạnh.

Hiện, VNG đang hợp tác với 35 trường đại học và tổ chức tại Việt Nam, cùng 5 đối tác quốc tế tại Hàn Quốc, Singapore và Hoa Kỳ.