Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” (Vietnam Best Places to Work 2025) là chương trình khảo sát uy tín hàng đầu về Thương hiệu Nhà tuyển dụng tại Việt Nam, được tổ chức thường niên bởi Anphabe - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển môi trường làm việc hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phúc - Giám đốc Nhân sự (giữa) - đại diện VNPAY lên nhận giải.

Theo công bố mới nhất từ Ban Tổ chức, VNPAY tiếp tục có mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong việc kiến tạo môi trường làm việc cởi mở, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho đội ngũ hơn 2.000 cán bộ nhân viên trên toàn quốc.

Ngoài ra, VNPAY còn được ghi nhận trong hai nhóm ngành chuyên biệt, gồm Top 3 doanh nghiệp Dịch vụ tài chính - khối doanh nghiệp lớn và Top 5 doanh nghiệp Công nghệ thông tin, phần mềm và ứng dụng, thương mại điện tử. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn thương hiệu tuyển dụng của VNPAY trong cả lĩnh vực công nghệ và thanh toán số.

Con người là nền tảng cho hành trình phát triển bền vững của VNPAY

Việc liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” phản ánh định hướng nhất quán của VNPAY: phát triển bền vững bắt đầu từ giá trị con người. Gần 20 năm hình thành và lớn mạnh, VNPAY được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính, đồng thời là môi trường làm việc truyền cảm hứng, nơi đội ngũ hơn 2.000 nhân sự được khuyến khích đổi mới và phát triển năng lực.Lấy con người làm trung tâm, VNPAY xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên năm giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Trách nhiệm - Tận tâm - Chân thành - Trung thực. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động nội bộ và định hướng quan hệ với khách hàng. Các chương trình đào tạo, workshop chuyên đề, chính sách phát triển nghề nghiệp được triển khai thường xuyên giúp nhân viên nâng cao chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và tinh thần sáng tạo.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở tại VNPAY.

VNPAY không nói về hạnh phúc nhân viên bằng khẩu hiệu, mà thể hiện bằng từng chính sách, từng hành động nhỏ. Tôi cảm nhận được điều đó mỗi ngày”, chị Thu Trang, Trưởng nhóm Sản phẩm - phòng Quản lý sản phẩm VNPAY, chia sẻ.Trang kể, cô từng nghĩ môi trường công nghệ sẽ khô khan, nhưng VNPAY khiến cô bất ngờ bởi tinh thần gắn kết và sự cởi mở trong cách làm việc.“Mỗi chiến dịch đều là cơ hội học hỏi. Tôi được tự do đề xuất ý tưởng, được hướng dẫn tận tình và được thấy sản phẩm của công ty lan tỏa tới hàng triệu người dùng”, Trang chia sẻ.Tại VNPAY, các cấp quản lý không chỉ là người giao việc mà còn là người đồng hành. Sự tôn trọng, khích lệ và văn hóa “lắng nghe trước, hành động sau” khiến nhân viên cảm thấy được thấu hiểu. Song song với đó, VNPAY đầu tư mạnh cho phúc lợi và đời sống tinh thần của người lao động: từ không gian làm việc hiện đại, khu vực giải trí, thể thao đến các hoạt động gắn kết đội nhóm và chăm sóc sức khỏe.

Các buổi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc liên tục được tổ chức.

VNPAY liên tục đón đầu xu hướng công nghệ mới như AI, Big Data, Blockchain, điện toán đám mây để phát triển các giải pháp đột phá như eKYC, Mobile Banking, Soft OTP... Cùng chiến lược xây dựng hệ sinh thái đa tiện ích, VNPAY góp phần đưa mobile banking Việt Nam vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực về trải nghiệm người dùng.

VNPAY đồng hành cùng hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số toàn diện. Các giải pháp như VNPAY-Invoice (hóa đơn điện tử), VNPAY-CA (chữ ký số), VNeDOC (hợp đồng điện tử), cổng thanh toán và PhonePOS...Nhờ chiến lược phát triển hài hòa giữa con người - công nghệ - dịch vụ, VNPAY đã xây dựng được thương hiệu nhà tuyển dụng uy tín, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong hệ sinh thái thanh toán số Việt Nam.

Lần thứ 2 có mặt trong bảng xếp hạng, tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực

Năm 2025 đánh dấu lần thứ hai liên tiếp VNPAY có mặt trong bảng xếp hạng này, khẳng định sự ghi nhận của thị trường lao động đối với một doanh nghiệp fintech Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng.

VNPAY đẩy mạnh các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ nhân viên.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phúc - Giám đốc nhân sự VNPAY chia sẻ, thành quả này là sự kết hợp giữa chiến lược phát triển con người dài hạn và tầm nhìn công nghệ bền vững: “Danh hiệu này là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của VNPAY trong việc kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, nơi mỗi nhân viên được tôn trọng, được trao quyền và có cơ hội phát triển toàn diện. Chúng tôi tin rằng, đằng sau mỗi sản phẩm, dịch vụ là những con người đam mê và trách nhiệm, VNPAY luôn nỗ lực xây dựng môi trường để mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa năng lực”.

Việc tiếp tục có mặt trong Top 100 không chỉ là minh chứng cho môi trường làm việc tích cực tại VNPAY mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, khuyến khích đổi mới và phát triển nguồn lực công nghệ Việt Nam.

Bích Đào