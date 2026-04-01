Hôm nay (1/4), phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng và những người liên quan tiếp tục với phần tranh luận.

Với cáo buộc nhận của ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) hơn 4,5 tỷ đồng để chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho công ty trúng gói thầu thuộc dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại Nhà nước hơn 51 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 4-5 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bào chữa cho cựu Thứ trưởng, luật sư Đỗ Hữu Đĩnh đưa ra quan điểm rằng, hành vi phạm tội của ông Hoàng Văn Thắng ở mức ít nghiêm trọng nhất của tội Nhận hối lộ. Bởi lẽ, ông Thắng đã chỉ đạo cấp dưới rằng “Hoàng Dân là một nhà thầu mạnh, tôi ủng hộ, nhưng phải làm đúng quy định của pháp luật”.

Theo luật sư, các chỉ đạo của cựu Thứ trưởng đều là những chỉ đạo hoàn toàn đúng đắn và đúng pháp luật. Nguyên nhân, động cơ phạm tội của ông Thắng hoàn toàn là vì lợi ích cho dự án, giúp dự án có thể tìm được nhà thầu mạnh để triển khai.

Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư cũng nhắc đến “văn hóa cảm ơn” trong quan hệ kinh doanh. “Ranh giới giữa cảm ơn và hối lộ vẫn còn khá mong manh trong nhận thức của nhiều người”, lời luật sư.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng. Ảnh: T.N

Trước đó, trình bày trước tòa, nói về hành vi phạm tội của mình, cựu Thứ trưởng thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự hối lỗi và nói rằng: “Bị cáo không hiểu vì sao lúc đó lại nhận số tiền này. Bị cáo đã không giữ được lời hứa với Đảng, Nhà nước và cũng không giữ được danh dự của mình”.

Luật sư nhắc đến “cái khó của doanh nghiệp”

Bị cáo buộc phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ, ông Nguyễn Văn Dân bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án chung là 13-16 năm tù cho cả 3 tội danh.

Bào chữa cho bị cáo Dân, luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, việc ông Dân và các bị cáo khác có thỏa thuận "chung chi" để tạo điều kiện thực hiện dự án là sai phạm; nhưng xét cho cùng cũng xuất phát từ mục đích tìm kiếm công ăn, việc làm.

Các luật sư trình bày quan điểm bào chữa tại tòa. Ảnh: QH

“Làm dự án đâu phải cái nào cũng lãi; có cái được, có cái lỗ. Đặc biệt, ở khâu tạm ứng, thanh quyết toán công trình, nếu chủ đầu tư gây khó dễ thì nguy cơ thua lỗ là chắc chắn. Vì vậy, để sớm được thanh toán, nhà thầu buộc phải "chi cơ chế" và từ đó vướng vào hành vi đưa hối lộ - cái khó của doanh nghiệp là vậy”, luật sư trình bày.

Luật sư Bùi Đình Ứng nêu băn khoăn về hậu quả của hành vi sai phạm về đấu thầu. Theo luật sư, số tiền 251 tỷ đồng thiệt hại mà cáo trạng nêu này thực chất gắn liền với hành vi sai phạm quy định về kế toán với hậu quả hơn 99 tỷ đồng.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dân, luật sư cũng nêu các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình như: Người phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ngay từ khi bị khởi tố, bị cáo đã chủ động tố giác tội phạm, khai báo về hành vi đưa hối lộ của mình.

Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại Ninh Bình…

Trong phần luận tội sáng nay, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) mức án 7-8 năm tù.

Bào chữa cho ông Nghị, luật sư Nguyễn Đức Thịnh cho rằng, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Nghị luôn thành khẩn khai báo, công nhận hành vi sai phạm.

Vì vậy, luật sư không có ý kiến gì về phần tội danh, chỉ trình bày những tình tiết giảm nhẹ cho nguyên Quyền Cục trưởng để HĐXX xem xét, áp dụng tối đa chính sách khoan hồng cho bị cáo.