Sau nhiều ngày nghỉ nghị án, chiều 7/4, phiên tòa xét xử vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan chuyển sang phần tuyên án.

HĐXX tuyên phạt cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 4 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị tuyên 9 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 2 năm tù về tội “đưa hối lộ”.

Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Văn Dân phải chấp hành 14 năm tù.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: PĐ

HĐXX tuyên phạt các bị cáo khác với các mức án:

Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) 6 năm tù; Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4) 5 năm tù.

Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2, Bộ NN&PTNT cũ) 13 năm tù; Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8) 3 năm 6 tháng tù; Tạ Văn Thuyết (nguyên Giám đốc Ban 1) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Văn Thuật (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 1) 30 tháng tù; Phạm Đông Phương (nguyên Phó Giám đốc Ban 2) 5 năm tù; Hoàng Xuân Thịnh (nguyên Giám đốc Ban 4) 4 năm tù.

Nguyễn Vinh Hoàng (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 4) 36 tháng tù; Dương Chí Thành (nguyên cán bộ Ban 4) 30 tháng tù; Mai Quang Vượng (nguyên Giám đốc Ban 8) 40 tháng tù.

Trần Văn Nhì (cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 8) 30 tháng tù; Nguyễn Đắc Điệp (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 5) 4 năm tù; Vũ Văn Hòa (cựu Trưởng phòng Đấu thầu Công ty Sông Đà 5) 30 tháng tù.

Lê Vũ Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thủy lợi 4) 30 tháng tù; Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Võ Duy Minh (cựu Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Tổng công ty Thủy lợi 4) 24 tháng tù.

Vũ Đình Thịnh (cựu Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) 7 năm tù; Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính Công ty Hoàng Dân) 36 tháng tù; Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Giáp (nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng HG) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX buộc các bị cáo nhận hối lộ phải nộp lại toàn bộ số tiền để tịch thu, sung công quỹ nhà nước. Sau khi đối trừ, bị cáo Nguyễn Văn Dân còn phải bồi thường cho chủ đầu tư 269 tỷ đồng.

HĐXX tuyên án. Ảnh: HN

Nhận định của HĐXX

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Hoàng Văn Thắng và các đồng phạm đã xâm phạm sự liêm chính của người có chức vụ, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đối với nhóm bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, hành vi còn xâm phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX xác định bị cáo Hoàng Văn Thắng có nhiều thành tích trong công tác. Bị cáo Hoàng Văn Dân được xem xét giảm nhẹ do đã cùng gia đình tích cực khắc phục hậu quả; đồng thời chủ động tố giác hành vi nhận hối lộ của các bị cáo khác ngay từ giai đoạn điều tra.

HĐXX nhận định, các bị cáo đều là cựu cán bộ nhưng đã có hành vi làm giảm uy tín của bộ máy nhà nước, vì vậy cần áp dụng mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Đối với bị cáo Nguyễn Hải Thanh, dù vắng mặt tại phiên tòa, nhưng đã nhờ gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả nên được xem xét là tình tiết giảm nhẹ.