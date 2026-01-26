Cách đây khoảng 2 năm, anh Đào Nguyên Ngọc cùng vợ là chị Trần Thùy quyết định “làm mới” ngôi nhà của gia đình ở xã Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) bằng những khu vườn “nhỏ mà có võ”.

Họ tận dụng khoảng trống ở ban công tầng 2, 3 và sân thượng tầng 3 để làm vườn trên cao, vừa chủ động nguồn thực phẩm sạch hằng ngày, vừa có không gian sống xanh mát giữa lòng phố.

“Chúng tôi mong muốn có một cuộc sống xanh, sạch hơn giữa đô thị, nơi cả gia đình được gần gũi với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình”, anh Ngọc chia sẻ lý do làm vườn trên cao.

Mặt tiền căn nhà 3 tầng được phủ xanh bằng những khu vườn trên cao của gia đình anh Ngọc, chị Thùy ở Thanh Hóa

Khu vườn ở ban công tầng 2

Trước khi làm vườn, toàn bộ khu vực ban công và mái nhà của gia đình anh Ngọc đều là mái tôn, khá nóng và thiếu không gian sinh hoạt.

Anh phải cải tạo gần như toàn bộ: thay mái tôn bằng hệ sàn kim loại mạ kẽm, mở rộng ban công và thiết kế lại kết cấu để tạo thành một vườn sân thượng và hai vườn ban công.

Nhờ đó, ngôi nhà được phủ xanh đồng đều cả mặt trước và phía trên, vừa tăng diện tích sử dụng, vừa cải thiện đáng kể vi khí hậu cho không gian sống của các thành viên.

Góc vườn ở sân thượng (trái) và ban công tầng 3 (phải)

Khu vườn được thiết kế kiên cố

Anh Ngọc cho hay, hai khu vườn ban công có diện tích lần lượt là 30m² và 12m², còn vườn sân thượng rộng khoảng 50m².

Theo cấu trúc ngôi nhà, các ban công tầng 2 và 3 được mở rộng bằng sàn sắt kiên cố để gia chủ chỉ cần mở cửa là có thể bước thẳng ra khu vườn.

Còn vườn sân thượng được phân chia thành hai khu vực rõ ràng: 30m² trồng cây và 20m² dành cho chăn nuôi gà, tạo một hệ sinh thái nhỏ, khép kín.

Cây trồng trong vườn được bố trí theo mùa, hướng đến sự đa dạng

Ngoài các loại rau ngắn ngày, anh Ngọc còn trồng thêm nhiều cây ăn quả lâu năm

Hiện tại, trong vườn có hơn 20 giống rau trái như cà chua, rau cải các loại, củ cải, đậu đũa, đậu rồng, mướp đắng, dưa chuột…

Ngoài ra, gia chủ còn trồng thêm một số loại cây ăn quả như khế, lựu, dâu tây, bưởi, quất, sung, nho thân gỗ… và tô điểm thêm không gian bằng các giống hoa cúc, hoa lồng đèn, dâm bụt, chuỗi ngọc, hoa ly.

“Gần Tết, tôi thường sắp xếp lại không gian, treo đèn và cờ để trang trí, giúp không gian vườn thêm sinh động và đẹp mắt hơn, trở thành nơi cả gia đình quây quần đón năm mới”, anh chia sẻ.

Bể cá và chuồng gà được bố trí trên sân thượng ở tầng 3

Người đàn ông này cũng tiết lộ, ở mỗi vườn đều bố trí một bể cá. Riêng chuồng gà được đặt trên sân thượng, hiện có 48 con, chủ yếu là giống gà Mông đen, gà ri và gà chọi.

“Chuồng trại được thiết kế khép kín, sử dụng men vi sinh để khử mùi nên ngăn ngừa mùi hôi và chống rệp gà hiệu quả.

Bên cạnh đó, chuồng cũng được bố trí sao cho thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông nên đàn gà phát triển tốt. Phân gà được xử lý, dọn dẹp định kỳ và ủ thành phân bón cho cây trồng trong vườn”, gia chủ nói thêm.

Gia chủ tận dụng đồ cũ như thùng sơn, can nước, thùng xốp, chai nhựa… để làm chậu trồng, vừa tối ưu, tiết kiệm chi phí lại góp phần bảo vệ môi trường

Anh Ngọc thừa nhận, việc làm vườn trên cao không giống như làm vườn dưới mặt đất. Vì sống trong khu đô thị nên anh phải đi khoảng 10km mới kiếm được nguồn đất tốt để lấy về, sau đó xử lý rất kỹ trước khi đưa vào trồng.

Ngoài ra, anh cũng phải tự làm các công việc khác như xử lý đất, ủ phân gà, phân bò và làm phân hữu cơ từ rác nhà bếp.

“Công đoạn khó khăn và tốn sức nhất là làm đất trộn.

Chưa kể, với vườn trên cao, việc vận chuyển đất và vật tư khá nặng nhọc, đòi hỏi tốn nhiều công sức và thời gian. Tuy nhiên, đây là khâu quan trọng để cây phát triển bền vững lâu dài”, anh cho hay.

Khu vườn trên cao được chăm sóc theo hướng bán hữu cơ, ưu tiên cung cấp nguồn rau, củ, quả sạch cho gia đình và phủ xanh ngôi nhà để điều hòa vi khí hậu

Do đặc thù vườn trên cao có độ ẩm thấp, nhiều gió và nhiệt độ biến động nên anh cũng bố trí vị trí cây trồng sao cho phù hợp. Trong đó, các cây lâu năm đóng vai trò che chắn, tạo môi trường ổn định để cây rau phía dưới phát triển tốt.

Hàng ngày, vợ chồng anh thay nhau ra vườn, chăm sóc rau trái. Khi khu vườn đã ổn định, họ dành khoảng 2 giờ mỗi ngày cho vườn, chủ yếu là đi dạo quan sát cây, tưới nước và xử lý những vấn đề nhỏ.

Anh Ngọc tâm niệm, làm vườn cũng giống như chăm một cơ thể sống, đừng chỉ chữa triệu chứng mà hãy nuôi dưỡng từ bên trong

“Khu vườn trên cao có ý nghĩa rất lớn với các thành viên, giúp vợ chồng tôi thêm gắn kết, được vận động thường xuyên, hít hà không khí trong lành và cải thiện sức khỏe. Gần 1 năm nay, nhà tôi hầu như không phải mua rau ngoài chợ, nên với tôi, làm vườn không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà còn là một khoản tiết kiệm thiết thực.

Bên cạnh đó, vườn còn là nơi thư giãn, giúp chúng tôi cân bằng tinh thần sau những bộn bề của cuộc sống”, anh Ngọc bày tỏ.

Ảnh: Phong Lan Nguyen Ngọc