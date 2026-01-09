Ngày 9/1, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn.

Trước đó, vào ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An và Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ) khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An.

Công an khám xét nơi sản xuất, buôn bán nước hoa giả. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ba địa điểm trên được xác định là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài, do ông L.V.H. (53 tuổi) và vợ là V.T.T. (41 tuổi) thực hiện.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ số lượng lớn tang vật, gồm hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Allure, Acqua di Giò, Coco Chanel, Dior, Le Labo...; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646kg vỏ hộp mang nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa; hơn 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại cùng 4 máy chuyên dụng dùng để sản xuất nước hoa.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp khám xét tại nhà của ông L.V.H. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Làm việc với cơ quan điều tra, vợ chồng H. khai nhận, để che mắt lực lượng chức năng, năm 2018, họ thành lập Công ty TNHH Halova, do ông H. làm giám đốc, đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất nước hoa với nhiều nhãn hiệu.

Tuy nhiên, từ năm 2020, vợ chồng ông ta bắt đầu tổ chức sản xuất thêm các dòng nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng để thu lợi bất chính.

Lực lượng công an khám xét, kiểm đếm số tang vật. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo lời khai, toàn bộ số nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được H. và T. đặt mua vỏ chai, vỏ hộp, nắp chai, nhãn hiệu và hóa chất tinh mùi tại chợ Kim Biên (TPHCM) và trên mạng xã hội, sau đó đưa về nhà thuê tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để trực tiếp sản xuất rồi bán ra thị trường.

Hoạt động này được thực hiện song song với việc sản xuất nước hoa của Công ty TNHH Halova. Sau đó, để tránh bị phát hiện, vợ chồng ông H. đã vận chuyển toàn bộ máy móc và nguyên liệu về 3 địa điểm tại nhà riêng và nhà người thân ở TP Cần Thơ để tiếp tục thực hiện sản xuất nước hoa giả bán ra thị trường.

Số tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đại tá Bùi Đức An trực tiếp lấy lời khai của bà V.T.T. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.