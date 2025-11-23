Gia đình chị Trần Lê Hồng Hạnh (35 tuổi, Hà Nội) có 4 thành viên (2 vợ chồng, 2 con - 8 tuổi và 5 tuổi), sống trong căn hộ 86m2.

Căn hộ này được bố mẹ chồng chị mua nhiều năm về trước, là quà tặng con trai tốt nghiệp đại học. "Lúc đó chưa có điều kiện nên gia đình cũng không thuê thiết kế, không sửa sang, sử dụng đúng tình trạng nhà nguyên bản mà chủ đầu tư bàn giao", chị Hạnh nói.

Sau kết hôn, vợ chồng chị Hạnh cũng quay cuồng với công việc và chăm sóc con, không có thời gian, điều kiện quan tâm đến việc sửa nhà. Qua 11 năm sử dụng, căn hộ xuống cấp nghiêm trọng: hỏng đường nước, thấm tường, không gian bếp bí bách, phòng ngủ chật chội… Việc sinh hoạt của gia đình trở nên bất tiện.

Lúc này, vợ chồng chị Hạnh mới quyết định cải tạo, "cứu" lấy căn hộ gắn bó lâu nay để có không gian sống tiện nghi, đẹp mắt hơn. Gia chủ muốn khi trở về nhà có cảm giác dễ chịu nhất.

Căn bếp bí bách, cũ kỹ. Các bức tường trong nhà bị thấm nghiêm trọng. Ảnh: NVCC

Theo KTS Trịnh Đình Quyền, đại diện nhóm thiết kế, thách thức lớn nhất khi cải tạo căn hộ là xử lý tình trạng thấm ẩm nghiêm trọng xuất phát từ hộp kỹ thuật của tòa nhà, khu vệ sinh và cả căn hộ phía trên. Hệ thống dây điện và ống cấp nước cũng đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

Quá trình thiết kế cải tạo dựa trên cơ sở thay mới toàn bộ từ trần, sàn, thiết bị chiếu sáng và phòng tắm.

Không gian sinh hoạt chung gồm phòng bếp - phòng khách - phòng ăn được thiết kế liên thông, không sử dụng vách ngăn để tạo cảm giác thoáng đãng, rộng rãi

Vừa nấu ăn, chị Hạnh vừa có thể quan sát, trò chuyện với chồng và hai con

Nội thất được lựa chọn màu sắc chủ đạo trung tính, dịu nhẹ. Phòng khách tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Đội ngũ thiết kế cũng kết hợp khéo léo các kệ trưng bày guitar - nhạc cụ gia chủ yêu thích sưu tầm, tạo tính cá nhân hóa cho căn hộ

Căn bếp mới có có logia riêng nên thoát mùi tốt, tối ưu ánh sáng vào ban ngày. Đây là không gian chị Hạnh yêu thích nhất

Các phòng ngủ đều có nội thất đơn giản, chủ yếu thiết kế liền tường để tiết kiệm diện tích. Mỗi phòng đều được trang trí theo sở thích riêng và nhu cầu sinh hoạt của người sử dụng

Căn hộ được thi công cải tạo trong 45 ngày, tổng chi phí khoảng 500 triệu đồng

Theo chị Hạnh, nếu căn hộ gặp tình trạng xuống cấp, gia chủ nên sớm có kế hoạch cải tạo phù hợp bởi để càng lâu thì tình trạng càng nghiêm trọng, việc xử lý sẽ phức tạp, tốn kém hơn. Căn hộ của gia đình chị được thi công, cải tạo trong 45 ngày, tổng chi phí khoảng 500 triệu đồng.

"Khi cải tạo, chủ nhà nên xác định rõ phong cách mình mong muốn ví dụ như hiện đại, tối giản hay sang trọng..., tính toán mức dự chi và chi phí phát sinh kỹ lưỡng", chị Hạnh cho biết.

Hiện gia đình rất hài lòng với không gian sống sau cải tạo. Mỗi ngày về nhà, họ cảm thấy được thư giãn, thoải mái như tới "homestay nghỉ dưỡng".

Ảnh: Lavia Concept Vietnam