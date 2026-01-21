Gia đình Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Pool.

Hãng tin CNN dẫn tuyên bố chung của vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ hôm 20/1: "Gia đình chúng tôi sắp có thêm thành viên... Chúng tôi vui mừng được chia sẻ thông tin rằng Usha đang mang thai con thứ 4 của chúng tôi, một bé trai. Usha và em bé đều khỏe mạnh và chúng tôi sẽ chào đón bé vào cuối tháng 7".

Thông điệp của gia đình ông Vance mô tả khoảnh khắc nhận tin vui là “vừa thú vị, vừa bận rộn” và bày tỏ lòng biết ơn đối với các bác sĩ quân y và đội ngũ nhân viên của họ.

Ông Vance và bà Usha đã sinh 3 người con là Ewan, Vivek và Mirabel. Các bé thường xuyên cùng cha mẹ đi khắp đất nước và thế giới. Đây sẽ là lần đầu tiên một đệ nhị phu nhân mang thai khi chồng đương nhiệm. Tuy nhiên, điều này không phải chưa từng có tiền lệ đối với các đệ nhất phu nhân Mỹ.

Ông JD Vance và vợ khi nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: UPI

Đệ nhất phu nhân Frances Cleveland, vợ của Tổng thống Mỹ thứ 22 và 24 Grover Cleveland, đã sinh con gái Esther tại Nhà Trắng vào năm 1893 và đứa con thứ 2 của họ - Marion hai năm sau đó tại Massachusetts.

Bà Usha Vance, con gái của cặp vợ chồng nhập cư gốc Ấn Độ, đang làm nên lịch sử khi trở thành đệ nhị phu nhân người Mỹ gốc Ấn đầu tiên và là vợ phó tổng thống Mỹ đầu tiên theo đạo Hindu. Bà Usha, 40 tuổi đã từ bỏ công việc luật sư công của mình khi chồng trở thành phó tổng thống Mỹ. Bà thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng trong suốt năm đầu tiên ông nhậm chức.

Đệ nhị phu nhân Mỹ giúp các con thích nghi với cuộc sống tại Đài quan sát Hải quân và ổn định vai trò của mình. Bà đã chọn việc nâng cao khả năng đọc, viết cho trẻ em làm trọng tâm, phát động thử thách đọc sách vào mùa hè năm ngoái.