Tổng thống Mỹ Trump (trái) và người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: EPA

Theo đài RT, ông Vance đã bảo vệ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu Nga Vladimir Putin, coi đó là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Một số quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin tại Alaska hồi tháng 8. Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của EU tin ông Trump "đang tự rơi vào bẫy" của Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 14/11, ông Vance nói với nhà báo Sean Hannity của Fox News: "Tôi biết nhiều người chỉ trích Tổng thống Trump vì hội đàm với người đứng đầu Nga Putin. Bạn không nhất thiết phải đồng tình với quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine của ông Putin, nhưng nếu muốn mang lại hòa bình, bạn phải mạnh mẽ và phải đối thoại với mọi người".

Theo Phó Tổng thống Mỹ, chiến lược ngoại giao của Tổng thống Trump là kết hợp cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh với sự cởi mở trong đàm phán một cách thiện chí. "Học thuyết của Tổng thống Trump là sở hữu quân đội mạnh nhất thế giới, tập trung vào hòa bình nhưng không cho phép đội ngũ báo chí ở Washington D.C quyết định bạn được phép nói chuyện với ai và được phép thực hiện các hoạt động ngoại giao như thế nào".

Ông Trump đã từ bỏ nỗ lực của chính quyền tiền nhiệm nhằm cô lập Nga trên trường quốc tế và tái khởi động đàm phán trực tiếp với Moscow hồi đầu năm nay. Ông cũng gây sức ép buộc Ukraine nối lại thương lượng với Nga sau khi các cuộc gặp bị đình chỉ vào mùa xuân năm 2022.

Mặc dù hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska không mang lại đột phá nào nhưng cả hai bên đều ca ngợi đó là một bước đi tích cực, hướng tới chấm dứt xung đột giữa Nga - Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin ​​tiếp theo dự kiến diễn ra tại Budapest, Hungary vào mùa thu đã bị hoãn vô thời hạn.

Trong tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tái khẳng định, Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc và bác bỏ các thông tin do báo chí phương Tây đăng tải.