Theo RBC, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 21/11 đã bác bỏ những ý kiến cho rằng phương Tây chỉ cần duy trì viện trợ vũ khí cho Ukraine và gia tăng các lệnh trừng phạt Nga là có thể giúp Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

"Có một ảo tưởng rằng chỉ cần bơm thêm tiền, thêm vũ khí, hoặc thêm trừng phạt với Nga thì chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay của Kiev. Nhưng thực tế là hòa bình sẽ không được tạo ra bởi những nhà ngoại giao hay chính trị gia đang sống trong mơ. Hòa bình chỉ có thể được tạo ra bởi những người nhìn nhận sự thực", ông Vance cho biết.

Phó Tổng thống Vance cũng đã làm rõ thêm về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, nhấn mạnh rằng mọi khung thỏa thuận đều phải đảm bảo 3 điều kiện.

"Bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải đảm bảo các yếu tố: chấm dứt thương vong và bảo toàn chủ quyền Ukraine, được cả Moscow và Kiev chấp thuận, tối đa hóa khả năng xung đột sẽ không bùng phát trở lại", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin cũng nói rằng Ukraine đang thiếu thông tin về tiền tuyến, và vẫn "ảo tưởng" về khả năng đánh bại Nga.

"Ukraine và một số nước châu Âu vẫn nghĩ rằng họ có thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga trên tiền tuyến. Đó là một nhầm lẫn, tới từ việc Kiev đang thiếu báo cáo thực tế về tình hình giao tranh", ông Putin nhận xét.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/11 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Zvanovka ở Donetsk và khu định cư Novoye Zaporozhye ở tỉnh Zaporizhzhia.

"Nhờ chiến thuật quyết liệt, Nhóm tác chiến miền Nam đã đẩy lùi đối thủ ra khỏi Zvanovka. Trong khi Nhóm tác chiến miền Đông đã kiểm soát hoàn toàn Novoye Zaporozhye", phía Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tập kích thành công nhiều xưởng chế tạo UAV và cơ sở năng lượng của Ukraine trong 24h qua. Ngoài ra, các đơn vị phòng không của Moscow cũng đánh chặn được 155 UAV của đối thủ.

Belarus ân xá cho 31 công dân Ukraine

Theo Pravda, chính phủ Belarus ngày 22/11 đã thông báo về việc ân xá cho 31 công dân Ukraine nhằm hỗ trợ hòa giải xung đột theo thỏa thuận của Mỹ.

"Sau các thỏa thuận giữa Tổng thống Alexander Lukashenko và Tổng thống Donald Trump, chúng tôi đã ra quyết định ân xá cho 31 công dân Ukraine phạm tội hình sự trên lãnh thổ Belarus. Đây là động thái nhằm tạo điều kiện cho việc giải quyết xung đột ở quốc gia láng giềng", phát ngôn viên chính phủ Belarus cho biết.