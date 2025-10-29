3 năm trước, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng chị Lê Hiếu và anh Ngô Lê Nguyễn (TPHCM) quyết định chuyển tới sinh sống tại phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Tại đây, họ xây dựng một căn nhà có tổng diện tích 105m2, tọa lạc ngay vị trí trung tâm với mong muốn có một nơi thật sự là “tổ ấm”. Chị Hiếu cho hay, ngôi nhà mới chứa đựng tình yêu thương mà vợ chồng chị dành cho cậu con trai nhỏ - bé Dế Mèn, 7 tuổi. Bé hiếu động, mê khám phá và rất thích hòa mình vào thiên nhiên.

Từ những mong muốn rất giản dị của con, cộng thêm tình yêu của ông xã - một kiến trúc sư luôn trân trọng giá trị của sự gắn kết, vợ chồng chị đã cùng nhau hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà chan hòa ánh sáng và gió tự nhiên…

Mặt tiền ngôi nhà 2 tầng 1 trệt của gia đình chị Hiếu ở phố biển miền Trung

“Căn nhà sẽ là nơi cả gia đình được sống chậm, hít thở bầu không khí trong lành với sân thượng ngập hoa lá. Mỗi sáng, chồng mình có thể nhâm nhi ly cà phê, con trai cũng có một khoảng không gian ấm áp để đọc sách, nằm dài ngắm mây trôi. Và căn bếp luôn tràn ngập ánh sáng là nơi mình gửi gắm yêu thương qua từng bữa ăn.

Mỗi góc nhỏ trong nhà đều được tạo nên bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ để mỗi khi trở về, chúng mình lại cảm thấy bình yên, được là chính mình và càng trân quý hiện tại”, chị Hiếu chia sẻ.

Ngôi nhà ngập tràn cây xanh, ánh sáng và gió mát, tạo cảm giác như đang ở giữa một khu vườn nhỏ của Đà Lạt

Ngôi nhà của vợ chồng chị Hiếu gồm 3 tầng: tầng trệt, tầng 1 và tầng 2.

Tầng trệt là nơi gia chủ đón tiếp khách và kết nối với bạn bè. Đi sâu vào bên trong là phòng làm việc - nơi chồng chị tập trung cho những bản vẽ, mô hình kiến trúc, hoặc đơn giản chỉ là bật một bản nhạc nhẹ mỗi tối.

Cuối tầng là khu bếp và bàn ăn - không gian ấm áp và rộn ràng nhất bởi đây là nơi cả gia đình quây quần, cùng nấu nướng và chuyện trò mỗi ngày.

Không gian tầng trệt

Tầng 1 được thiết kế mở với sân thượng phủ đầy hoa lá. Đây là nơi vợ chồng chị Hiếu thư giãn và nhâm nhi ly cà phê sáng. Từ sân thượng có một chiếc cầu nhỏ dẫn vào phòng ngủ thoáng đãng.

Phòng tắm cũng được bố trí theo hướng mở để ánh sáng tự nhiên len lỏi vào từng góc, mang lại cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

Không gian xanh mát yêu thích của các thành viên ở tầng 1

Tầng 2 là không gian của sự bình yên với điểm nhấn nổi bật là khu vườn xanh mát – nơi gia chủ đặt bàn thờ Phật hướng ra ngoài, tạo cảm giác thanh tịnh, tách biệt với nhịp sống ồn ào bên dưới.

Đây cũng là không gian chị Hiếu ấn tượng nhất, bởi ở đó chị cảm nhận rõ nhất tinh thần của ngôi nhà: tự do, yên bình và chan hòa thiên nhiên.

Phía trong là phòng riêng của Dế Mèn, được thiết kế giản dị, ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo đủ tiện nghi để bé có thể tự do sáng tạo và phát triển thế giới riêng của mình.

Góc nhìn từ trong nhà ra ngoài sân thượng ở tầng 2

Chị Hiếu tiết lộ, không gian sống được thiết kế dựa trên ý tưởng về “một căn nhà biết thở” – nơi có thật nhiều không khí trong lành và thoải mái để cả gia đình sống hòa hợp với thiên nhiên, ánh sáng và gió.

Trong nhà sử dụng vật liệu chủ đạo là gỗ, kết hợp cây xanh và ánh sáng tự nhiên ở mọi tầng, tạo cảm giác gần gũi, ấm áp nhưng vẫn khoáng đạt.

“Ngôi nhà nhỏ 105m2 nhưng chứa đựng trong đó cả tình yêu, sự sáng tạo và khát khao sống hòa hợp với thiên nhiên. Với gia đình mình, ngôi nhà này không chỉ là chốn ở mà còn trở thành nơi nuôi dưỡng cảm xúc, yêu thương và năng lượng tích cực mỗi ngày - một góc nhỏ bình yên giữa lòng phố thị”, chị bày tỏ.

Mỗi không gian đều có điểm nhấn riêng: góc phòng khách đón nắng sớm, bếp ngập tràn ánh sáng để gia đình quây quần, phòng ngủ thoáng mát

Dù ngôi nhà có diện tích khiêm tốn 5x21m nhưng anh Nguyễn đã khéo léo sắp xếp để từng góc nhỏ đều có hơi thở riêng, vừa tiện nghi, vừa chan hòa cùng thiên nhiên

Người phụ nữ cũng tiết lộ, ngôi nhà được thi công và hoàn thiện trong 3 tháng.

Quá trình xây dựng nhà cũng gặp không ít khó khăn bởi thiết kế mà gia chủ đưa ra khác hẳn so với những ngôi nhà thông thường: không theo lối kiến trúc vuông vức, kín đáo quen thuộc mà lại mở toang để đón nắng, gió.

“Chồng mình gần như liên tục có mặt tại công trình để vừa giải thích, vừa hướng dẫn, vừa cùng anh em thợ điều chỉnh ngay tại chỗ, giúp mọi thứ đi đúng tinh thần 'ngôi nhà biết thở' mà anh hướng đến.

Có những lúc tưởng phải làm lại, nhưng mọi người đều rất nhiệt tình, càng làm càng hiểu ý tưởng mà anh muốn truyền tải”, chị Hiếu nói thêm.

Các tầng đều đón được ánh sáng tự nhiên từ giếng trời để mỗi buổi sáng, nắng khẽ xuyên qua tán lá, tạo cảm giác như sống giữa thiên nhiên thật sự

Sau khi chuyển về ngôi nhà mới, tại vùng đất mới, các thành viên trong gia đình chị Hiếu đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Con trai chị thoải mái nằm đọc truyện ở bất kỳ góc nào bé yêu thích trong nhà, tận hưởng không gian rộng mở và đầy cảm hứng.

Với chồng chị, công trình do chính anh thiết kế không chỉ là mái ấm của gia đình mà còn tạo dấu ấn trong giới kiến trúc. Ngôi nhà đã xuất hiện trên nhiều tạp chí kiến trúc trong và ngoài nước, thậm chí được vinh danh tại giải thưởng “Ngôi nhà xanh của năm”.

Còn với chị Hiếu, mọi thứ dường như tốt hơn hẳn: có một nơi an cư, tinh thần thoải mái và cảm giác sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Ảnh: Quang Trần/ Countryhouse.Architecture