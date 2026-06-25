Theo Sina, bức ảnh Trì Trọng Thụy chụp với 1 cô gái trẻ gần đây lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong ảnh, cô gái khoác tay thân thiết nam diễn viên, cả 2 cười rạng rỡ trước ống kính. Khoảnh khắc này dấy lên nhiều đồn đoán cho rằng "Đường Tăng" đã có tình mới.

Bức ảnh Trì Trọng Thụy thân thiết bên người phụ nữ trẻ khi vợ vừa qua đời gây bàn tán.

Trên Weibo, nhiều người chỉ trích, mỉa mai tài tử "Cố gắng tìm kiếm cơ hội lấy vợ mới", "Không chung thủy như cách thể hiện nhiều năm qua"... Số khác bảo vệ Trì Trọng Thụy, cho rằng 1 bức ảnh không nói lên được điều gì.

Giữa ồn ào, Trì Trọng Thụy giữ im lặng, còn ban quản lý Bảo tàng gỗ Tử đàn - nơi thuộc sở hữu của Trì Trọng Thụy và vợ quá cố Trần Lệ Hoa - lên tiếng thanh minh cô gái trên là trợ lý của nam diễn viên. Người này đã làm việc từ năm 2018, có nhiệm vụ sắp xếp lịch trình, xử lý giấy tờ và hỗ trợ các hoạt động đối ngoại cho Trì Trọng Thụy.

"Thời điểm chụp ảnh có nhiều người nhưng kẻ xấu cố tình dùng photoshop để cắt hết mọi người, lái câu chuyện đi theo hướng khác", người này nói.

Giới truyền thông cho biết từ khi bà xã Trần Lệ Hoa qua đời hôm 5/4, Trì Trọng Thụy gần như không ra khỏi nhà. Ông dành thời gian mỗi ngày lo liệu các nghi thức cúng vợ, vừa 1 tay chăm lo Bảo tàng gỗ Tử Đàn.

Dẫu đau buồn vì bạn đời gắn bó nhiều năm ra đi, nam diễn viên sớm nguôi ngoai. Do tu tập từ sớm, ông hiểu rõ quy luật "Sinh - lão - bệnh - tử", mỗi ngày đúng giờ đều cùng các nhà sư cầu nguyện cho vợ sớm siêu thoát.

Ngoài công việc tại bảo tàng, Trì Trọng Thụy còn có 1 công ty kinh doanh bất động sản riêng. Ông vừa tham gia ghi hình ở vùng ngoại ô Bắc Kinh để quảng cáo cho các dự án sắp mở bán.

Trì Trọng Thụy và vợ - tỷ phú Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Giữa nhiều điều tiếng, đôi vợ chồng đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa 2 người. Họ luôn nhường nhịn, yêu thương và dành cho nhau sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Dù không một mụn con, cả 2 vẫn hài lòng với cuộc sống, cùng tận hưởng niềm an vui tuổi già.

Trì Trọng Thụy và bà xã ở Bảo tàng gỗ Tử Đàn

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu