Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến 5h sáng nay (26/8), một số xã như Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị cô lập hoàn toàn; hàng nghìn hộ dân bị chia cắt, mất điện. Toàn tỉnh có 37 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; gần 2.000 ngôi nhà bị ngập nước dưới 1m, tập trung chủ yếu tại Nghi Sơn và Nông Cống...

Hiện các địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung xử lý sạt lở, khôi phục điện và hỗ trợ người dân ở vùng bị cô lập. Trong sáng nay, lực lượng cứu nạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã di dời các hộ dân tại ngõ 17, đường Trần Khát Chân, phố Long Quang (phường Hàm Rồng), trong đó có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, đến nơi an toàn.

Tại nhiều khu vực miền núi bị cô lập, lực lượng chức năng buộc phải dùng ca nô chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Lực lượng chức năng dùng ca nô đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh CTV

Nước ngập sâu ngang ngực ở phường Hàm Rồng. Ảnh: CTV

Cõng người già đến vị trí an toàn. Ảnh: CTV

Nước ngập khắp nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Lực lượng công an dùng ca nô chuyên dụng vào trong vùng cô lập đưa người dân ra ngoài. Ảnh: CTV

Một cháu bé được lực lượng chức năng bế ra ngoài. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng túc trực ứng cứu 24/24h. Ảnh: CTV

15 người thương vong, hơn 200 hộ dân bị thiệt hại sau trận giông lốc ở Ninh Bình

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cũng thông tin về tình hình thiệt hại do trận giông lốc xảy ra vào khoảng 20h ngày 25/8 trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, tại phường Lý Thường Kiệt, khu vực bị ảnh hưởng kéo dài khoảng 2km dọc theo quốc lộ 21, từ ngã tư đường tránh thành phố Phủ Lý (cũ) và quốc lộ 21 đến Trường THCS Thi Sơn.

Trận giông lốc khiến một người tử vong là bà Đ.T.Đ (SN 1937) do nhà đổ sập, đè lên người. Ngoài ra, hơn 200 ngôi nhà, 27 cột điện chiếu sáng hư hỏng; 8 cột chiếu sáng bị gãy, 11 biển trang trí hỏng, 15 biển trang trí vỡ.

Giông lốc gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân. Ảnh: Nguyễn Hồng

Tại phường Kim Bảng, trận giông lốc ảnh hưởng chủ yếu đến tổ dân số 7 và tổ dân phố Đanh Xá.

Mặc dù không gây thiệt hại về người, khoảng 25 hộ gia đình chịu hư hỏng nhà cửa, với mái tôn, mái ngói bị tốc, cổng và tường rào đổ sập cùng một số công trình phụ bị hư hại.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và các lực lượng công an, quân sự, điện lực…đã có mặt kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, đến 23h ngày 25/8, bệnh viện đã tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu chuyển về từ hiện trường xảy ra trận giông lốc tối cùng ngày, trong đó có 1 ca tử vong ngoại viện.

Các bệnh nhân còn lại trong tình trạng đa chấn thương, chủ yếu là chấn thương vùng đầu, bụng, ngực, tay, chân và phần mềm nhiều nơi trên cơ thể, suy hô hấp.