Chiều 29/9, phiên tòa xét xử "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh và các cựu lãnh đạo Viện pháp y tâm thần trung ương và những người liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, Trần Thái Hoàng (SN 1991, ở Hải Phòng) bị Công an thành phố Hải Dương (cũ) ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi Hoàng bị bắt, thông qua mối quan hệ xã hội, vợ của Hoàng là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989) liên hệ với Nguyễn Tuấn Minh để nhờ giúp đỡ. Minh hẹn gặp Ngọc tại một quán ăn ở TP Hải Phòng.

Tại đây, Minh bảo với Ngọc sẽ lo “cho Hoàng đi giám định tâm thần để từ đó Hoàng không bị xử lý hình sự và được về nhà luôn không bị tạm giam nữa”. Minh hứa sẽ nhờ “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh để lo việc cho Hoàng với chi phí là 1,8 tỷ đồng.

Thời điểm đó, Ngọc xin giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng, nhưng Minh không đồng ý. Đến ngày 28/4/2023, Công an Hải Dương (cũ) ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thái Hoàng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và tạm giam.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Ngày 7/5/2023, Ngọc chuyển cho Minh 800 triệu đồng để lo việc cho chồng. Theo lời của bị cáo Ngọc tại tòa, khi đó Minh hứa hẹn, sau hai tuần Hoàng sẽ được đi giám định tâm thần. Đến hẹn nhưng chồng chưa được đi giám định tâm thần nên Ngọc nhiều lần điện thoại giục Minh thì Minh cho Ngọc số điện thoại của “bà trùm” Mai Anh để trao đổi.

Ngày 22/8/2023, Công an thành phố Hải Dương (cũ) ra Quyết định trưng cầu Viện pháp y Tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Trần Thái Hoàng. Ngày 25/8/2023, Hoàng được bàn giao cho Viện pháp y để theo dõi giám định nội trú. Mai Anh đã thông báo cho Ngọc biết và Ngọc đã được gặp Hoàng tại cổng chính Viện pháp y Tâm thần Trung ương.

Khoảng đầu tháng 9/2023, Mai Anh bảo Ngọc chuyển thêm cho Mai Anh 600 triệu đồng để lo chạy kết luận giám định cho DJ Thái Hoàng được đi chữa bệnh bắt buộc. Sau đó, Ngọc đã chuyển đủ 600 triệu đồng cho “bà trùm”.

Cáo trạng thể hiện, trong thời gian Hoàng theo dõi giám định, Mai Anh đến nhà ông Trần Văn Trường (cựu phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) đưa 200 triệu đồng để đặt vấn đề kết luận giám định cho Hoàng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Trước khi Hội đồng giám định họp lần cuối, Trường lần lượt gọi cấp dưới vào phòng làm việc và đưa tiền để giám định cho DJ Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và được đi chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 29/9/2023, Hội đồng giám định đã ban hành Kết luận giám định đối với Hoàng, kết luận: “Tại thời điểm giám định bị can Trần Thái Hoàng bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.”

Ngày 6/10/2023 Viện KSND thành phố Hải Dương (cũ) đã ra Quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Trần Thái Hoàng tại Viện pháp y Tâm thần Trung ương. Cùng ngày Hoàng đã được bàn giao cho Viên pháp y để chữa bệnh bắt buộc.

Trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc cho hay, trong khi bản thân bị cáo đang phải đứng trước tòa khai tội vì cáo buộc đã cùng người khác làm sai lệch kết luận giám định tâm thần đối với chồng mình thì Trần Thái Hoàng đã được ra tù.

“Chồng bị cáo bị tuyên mức án 16 tháng tù và hiện đang ở nhà”, Ngọc khai.

Cựu cán bộ công an thừa nhận hành vi phạm tội

Trong phần thẩm vấn ngày hôm nay, HĐXX cũng dành thời gian thẩm vấn bị cáo Lê Văn Thưởng (nguyên là điều tra viên của Công an Hà Nội) và Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ thuộc phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Hà Nội).

Cáo buộc cho rằng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuấn 2 lần môi giới hối lộ để nhờ ông Trường ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của 2 bị can để họ được đi chữa bệnh bắt buộc. Ngoài ra, khi được phân công đi xác minh điều kiện thi hành án của Nguyễn Thị Hồng Vân, Tuấn được Vân cho 5- 10 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Thưởng bị cáo buộc đưa hối lộ cho ông Trường và 2 người khác 250 triệu đồng để ra làm sai lệch kết luận giám định tình trạng bệnh tâm thần của Bùi Thị Thanh Thủy.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, 2 cựu cán bộ công an đều thừa nhận, hành vi của mình là sai trái.